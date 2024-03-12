Пожежа в екопарку "Осокорки" знищила 10,4 га рослинності, об'єкт фактично ніким не охоронявся, – Комісія Київради

Профільний департамент КМДА за п'ять років не визначив чіткі межі земельної ділянки екопарку.

Державна екоінспекція обрахувала збитки від пожежі на території екопарку "Осокорки" в Києві. За оцінками екологів, вигоріло 10,4 га рослинності, а сума збитків складає 499,9 тис. грн.

Про це повідомив представник департаменту захисту довкілля і адаптації до змін клімату КМДА на засіданні екологічної комісії Київради 12 березня. Загорання водно-болотяної рослинності на території екопарку відбувалося на чотирьох осередках, засвідчив звіт екологів.

В 2019 році Київрада створила об'єкт природно заповідного фонду – ландшафтний заказник місцевого значення “Осокорківські луки” площею 148 га. Згідно з рішенням про створення заказника, функція охорони об'єкта покладалася на КО “Київзеленбуд”. Вигорання трави, яке сталося 7 березня, відбулося частково в межах саме цього заказника.

На питання депутатки Київради Юлії Лимар, то хто саме мав охороняти заказник, представник департаменту охорони довкілля не зміг дати чіткої відповіді. За інформацією департаменту, в 2023 вони подали зміни до цього рішення, щоб охорона покладалася на КП УЗН Дарницького району, але це рішення ще не прийняте.

Також з доповіді стало відомо, що досі не визначені чіткі межі земельної ділянки об'єкта ПЗФ “Осокорківські луки” і, відповідно, він не внесений в кадастр. Профільна комісія Київради дала протокольне доручення департаменту зробити це в 2024 році.