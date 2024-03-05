Адміністрація парку заявила про підпал на ділянці, яка межує із скандальною забудовою Stolitsa Group.

У київському екопарку "Осокорки" на відкритій території поблизу озера Тягле спалахнула пожежа - загорілися трава і очерет.

Про це повідомила Київська міська держана адміністрація.

На місці працюють рятувальники ДСНС і комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку». Фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

Департамент муніципальної безпеки КМДА зазначив, що робота рятувальників ускладнена, бо шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

Фото: Mykhailo Petelytskyy пожежа в парку "Осокорки", 5 березня 2024 року

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату звернувся до київської поліції з проханням провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.

Адміністрація екопарку "Осокорки" у фейсбуці повідомила, що хтось здійснив підпал на ділянці, яка межує із скандальною забудовою Stolitsa Group.

"Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!", - йдеться у повідомленні.