Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
ГоловнаСуспільствоПодії

У київському екопарку "Осокорки" спалахнула пожежа

Адміністрація парку заявила про підпал на ділянці, яка межує із скандальною забудовою Stolitsa Group.

У київському екопарку "Осокорки" спалахнула пожежа
Екопарк "Осокорки"
Фото: ГО “Екопарк Осокорки”

У київському екопарку "Осокорки" на відкритій території поблизу озера Тягле спалахнула пожежа - загорілися трава і очерет.

Про це повідомила Київська міська держана адміністрація.

На місці працюють рятувальники ДСНС і комунальної аварійно-рятувальної служби (КАРС) «Київська служба порятунку». Фахівці роблять усе, щоб запобігти поширенню вогню та локалізувати пожежу.

Департамент муніципальної безпеки КМДА зазначив, що робота рятувальників ускладнена, бо шляхи під'їзду до осередків пожежі підтоплені.

пожежа в парку &quot;Осокорки&quot;, 5 березня 2024 року
Фото: Mykhailo Petelytskyy
пожежа в парку "Осокорки", 5 березня 2024 року

Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату звернувся до київської поліції з проханням провести розслідування обставин пожежі та у випадку встановлення факту підпалу притягнути винних до відповідальності.

Адміністрація екопарку "Осокорки" у фейсбуці повідомила, що хтось здійснив підпал на ділянці, яка межує із скандальною забудовою Stolitsa Group.

"Кілька днів тому невідомі писали нам в чат про підпал і потім видалили повідомлення! Таким чином знищуються все живе, щоб потім було легше розширювати забудову!", - йдеться у повідомленні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies