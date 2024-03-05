Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Bloomberg: Послу України в Пекіні постійно влаштовують "холодний душ"
Шведські бойові катери для Чорного моря
Шведські бойові катери для Чорного моря
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
«Дюна-2»: танок смерті і марення влади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Ліга чемпіонів: бій за чвертьфінал
Що подивитися: 7 серіалів березня
Що подивитися: 7 серіалів березня
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські окупанти відправили кримського журналіста Рустема Османова під арешт

Османова арештували на два місяці - до 4 травня 2024 року.

Російські окупанти відправили кримського журналіста Рустема Османова під арешт
Рустем Османов
Фото: Кримська солідарність

Вранці 5 березня у тимчасово окупованому Росією Криму співробітники ФСБ обшукали 10 будинків кримських татар у Бахчисараї, Джанкої та Джанкойському районі.

Про це повідомила “Кримська солідарність”.

Окупанти затримали Ремзі Куртнезирова, Нарімана Аметова, Енвера Халілаєва, Арсена Кашку, Алі Мамутова, Вахіда Мустафаєва, Мустафу Абдураманова, Мемета Люманова, Азіза Азізова та Рустема Османова. 

Підписуйтесь на наш Google News

Пізніше у Київському районному суді обрали запобіжний захід журналісту “Кримської солідарності” Рустему Османову. Його відправили до СІЗО до 4 травня 2024 року.

Ремзі Куртнезиров - колишній імам мечеті в Лобановому, за станом здоров'я останнім часом перестав проводити релігійні обряди. Він у 2017 році переніс 3 інсульти, хворіє на цукровий діабет II типу, страждає на тиск, права сторона тіла у чоловіка не працює. Куртнезиров має безстрокову інвалідність ІІ групи, у нього післяопераційний стан після трепанації черепа.

Арсен Кашка регулярно відвідував судові засідання з політично вмотивованих справ, підтримував сім'ї політичних ув'язнених, брав участь у флешмобах та допомагав здійснювати передачі до місць ув'язнення. Також брав активну участь в організації іфтарів та святкових заходів.

Вахід Мустафаєв - діючий імам у мечеті Лобаново.

Енвер Халіллаєв - проживав поряд з мечеттю, брав активну участь в організації іфтарів та святкових заходів.

Мемет Люманов, Азіз Азізов, Рустем Османов та Мустафа Абдураманов - активісти, які регулярно відвідували судові засідання, допомагали сім'ям кримських політв'язнів. Всі вони вже затримувалися “правоохоронними органами” та притягувалися до адміністративної відповідальності за прояв солідарності до своїх засуджених одновірців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies