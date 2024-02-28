Щонайменше 36 політв’язнів у тимчасово окупованому Криму потребують негайної медичної допомоги

На сьогодні щонайменше 208 громадян України в тимчасово окупованому Криму перебувають у місцях позбавлення волі через політично мотивоване та/або релігійне кримінальне переслідування з боку Росії.

Про це повідомив представник Уповноваженого з прав жителів АР Крим та Севастополя Ельвін Кадиров.

Він уточнив, що з них 125 - це представники корінного кримськотатарського народу.

Крім того, репресії проти громадян України продовжуються у в’язницях, де їм не надають медичну допомогу, що у міжнародному праві прирівнюється до катування.

Через це загинули вже двоє кримських політвʼязнів. А щонайменше 36 політв’язнів потребують негайної медичної допомоги.