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Щонайменше 36 політв’язнів у тимчасово окупованому Криму потребують негайної медичної допомоги

Через ненадання медичної допомоги загинули двоє кримських політвʼязнів.

Щонайменше 36 політв’язнів у тимчасово окупованому Криму потребують негайної медичної допомоги
СІЗО в Криму
Фото: КримSOS

На сьогодні щонайменше 208 громадян України в тимчасово окупованому Криму перебувають у місцях позбавлення волі через політично мотивоване та/або релігійне кримінальне переслідування з боку Росії.

Про це повідомив представник Уповноваженого з прав жителів АР Крим та Севастополя Ельвін Кадиров.

Він уточнив, що з них 125 - це представники корінного кримськотатарського народу.

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Крім того, репресії проти громадян України продовжуються у в’язницях, де їм не надають медичну допомогу, що у міжнародному праві прирівнюється до катування. 

Через це загинули вже двоє кримських політвʼязнів. А щонайменше 36 політв’язнів потребують негайної медичної допомоги.

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