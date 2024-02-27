Головне за вівторок, 27 лютого: понад 50 атак на Донецькому напрямку, відхід від Сєверного та Степового

86 бойових зіткнень, ворожі обстріли, голосування в Європарламенті щодо 50 млрд євро допомоги Україні, початок розгляду законопроєкту про мобілізацію, Зеленський в Саудівській Аравії. Яким запам’ятається 734-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що впродовж доби відбулось 86 бойових зіткнень.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 52 авіаційних ударів, здійснив 94 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти інфраструктури.

Ворог намагається прорвати оборону ЗСУ на Донецькому напрямку: за добу понад 50 атак.

На Куп’янському напрямку сили оборони відбили 11 атак противника в районах населених пунктів Синьківка та Табаївка, де ворог безуспішно намагався вибити наші війська із займаних позицій.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 18 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське Донецької області.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 27 лютого – в нашій новині.

Двоє поліцейських загинули та четверо поранені внаслідок повторного обстрілу у Сумській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. "Слідча група виїхала на документування наслідків обстрілів по будівлі фермерського господарства. І в цей час російська армія вдарила знову. Прицільно артилерією по правоохоронцях", – йдеться у повідомленні Клименка.

Тіла двох поліцейських рятувальники дістали з-під завалів. Пораненим слідчим надають медичну допомогу.

Сили оборони відійшли від сіл Сєверне та Степове на Авдіївському напрямку, водночас українським військовим вдалося відкинути ворога з околиць села Бердичі.

Про це повідомив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону. "Наші війська здійснили відхід від невеликих сил Сєверне та Степове. У них на двох до війни було до 100 мешканців", — сказав він.

Речник додав, що бої за Сєверне тривали з учорашнього вечора та вночі. "Ворог зазнав тут великих втрат".

Президент Володимир Зеленський повідомив, що прибув до Саудівської Аравії, щоб продовжити регулярний діалог із Його Високістю Спадкоємним принцом Мухаммадом бін Салманом аль Саудом.

Тема номер один – Формула миру. “Торік у Джидді ми провели результативну зустріч на рівні радників щодо її реалізації. Зараз упритул наблизилися до проведення першого Саміту миру й розраховуємо на продовження активної підтримки з боку Саудівської Аравії”, – повідомив президент.

Тема номер два – повернення полонених і депортованих осіб. Президент зазначив, що лідерство Саудівської Аравії вже сприяло звільненню українців. “Впевнений, що й ця зустріч принесе результати”, – сказав Зеленський.

Також сторони обговорять перспективні напрями економічної співпраці та участь Саудівської Аравії у відбудові України.

До законопроєкту про мобілізацію перед другим читанням подали 4196 правок. Найбільшу кількість подали парламентарі від "Слуги народу" – 1818 поправок, повідомила народна депутатка Ірина Фріз.

"Голос" подав 438 правок, "Батьківщина" – 359, а нардепи проросійської колишньої ОПЗЖ подали до мобілізаційного законопроєкту 336 поправок. "Європейська солідарність" подала 331 поправку, з них відкликала 92 (не вказано, чи є відкликані серед інших політсил).

Позафракційні – 261, "За майбутнє" – 206, група Разумкова – 178, "Довіра" – 176 правок.

"Сьогодні Комітет нацбезпеки, оборони та розвідки починає розгляд і підготовку до другого читання", – сказала Фріз.

Як повідомили джерела LB.ua в комітеті, "правки можуть розглядати не окремо. А будуть блоки за темами, що прискорить їх розгляд, аби проєкт винести на розгляд 6-7 березня в цілому".

Також співрозмовники в комітеті зазначили, що найбільш дискусійним питанням буде стаття щодо демобілізації.

Докладніше – в новині.

Європарламент більшістю голосів ухвалив резолюцію на підтримку змін до багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки, які зокрема передбачають надання Україні 50 млрд євро допомоги, створення Українського фонду для підтримки України та її відновлення впродовж наступних чотирьох років.

“За” цей документ проголосували 422 депутати, “проти” – 101, ще 101 європейський політик утримався.

Європарламент ухвалив це рішення з урахуванням попередньої резолюції від 3 жовтня 2023 року, яка підтримала пропозиції Єврокомісії щодо перегляду багаторічного бюджету ЄС на 2021-2027 роки.

“Європейський парламент…. погоджується із проєктом регуляторних правил Ради ЄС… та ухвалює спільну декларацію Європарламенту, Ради ЄС і Єврокомісії, що додається до цієї резолюції”, - йдеться у документі.

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