Росіяни масово обстрілювали Сумщину, загинуло двоє поліцейських

Сьогодні, 27 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська та Дружбівська громади Сумської області.
Про це повідомила преслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів, під час яких пролунало 296 вибухів.
Внаслідок обстрілу Хотінської громади загинуло 2 та отримали поранення 6 співробітників Нацполіції.
По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, КАБами та дронами.
Краснопільську громаду армія РФ била з мінометів, артилерії, ракетами з вертольоту та дронами.
Середино-Будську громаду окупанти атакували дронами, артилерією, мінометами та з РСЗВ, поранені двоє місцевих жителів.
По Дружбівській та Свеській громадам російські військові били ракетами з літаків, а по Есманьській громаді - КАБами та обстріляли її з кулемету.
Також ракетами з літака, мінометами та артилерією росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду.
Білопільську громаду армія Росії атакувала дронами, РСЗВ, мінометами та артилерією.
Також мінометами та артилерією обстріляли Шалигинську громаду.
Миропільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, а Великописарівську з мінометів.
Крім того, по Новослобідській громаді російські окупанти завдали ударів з РСЗВ, артилерії та міномету.