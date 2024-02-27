І не вистачить сонця, аби все освітити
І не вистачить сонця, аби все освітити
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Дайте дві. Як публічні бібліотеки (не) оновлюють книжкові фонди під час війни
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Кабмін тимчасово поклав виконання обов’язків голови ДСНС на Андрія Даника
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Макрон "не виключає" відправлення західних військ до України
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Непомітна окупація Софіївської Борщагівки: ОПЗЖ, РПЦ та “шейхи” з Криму проти громади
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Пашинського відправили під варту до 25 квітня із заставою 272,5 млн гривень
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Переможцем конкурсу на посаду голови НАЗК​ став керівник відділу детективів НАБУ Павлущик
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
Президент Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни масово обстрілювали Сумщину, загинуло двоє поліцейських

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунали майже 300 вибухів.

Росіяни масово обстрілювали Сумщину, загинуло двоє поліцейських
Наслідки російського обстрілу Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 27 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила преслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів, під час яких пролунало 296 вибухів. 

Внаслідок обстрілу Хотінської громади загинуло 2 та отримали поранення 6 співробітників Нацполіції.

По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, КАБами та дронами.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Краснопільську громаду армія РФ била з мінометів, артилерії, ракетами з вертольоту та дронами.

Середино-Будську громаду окупанти атакували дронами, артилерією, мінометами та з РСЗВ, поранені двоє місцевих жителів. 

По Дружбівській та Свеській громадам російські військові били ракетами з літаків, а по Есманьській громаді - КАБами та обстріляли її з кулемету.

Також ракетами з літака, мінометами та артилерією росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду.

Білопільську громаду армія Росії атакувала дронами, РСЗВ, мінометами та артилерією.

Також мінометами та артилерією обстріляли Шалигинську громаду.

Миропільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, а Великописарівську з мінометів.

Крім того, по Новослобідській громаді російські окупанти завдали ударів з РСЗВ, артилерії та міномету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies