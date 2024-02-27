Росіяни масово обстрілювали Сумщину, загинуло двоє поліцейських

Внаслідок російських обстрілів на Сумщині пролунали майже 300 вибухів.

Сьогодні, 27 лютого, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Хотінська, Миропільська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Свеська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила преслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 59 обстрілів, під час яких пролунало 296 вибухів.

Внаслідок обстрілу Хотінської громади загинуло 2 та отримали поранення 6 співробітників Нацполіції.

По Юнаківській громаді росіяни били з артилерії, мінометів, КАБами та дронами.

Краснопільську громаду армія РФ била з мінометів, артилерії, ракетами з вертольоту та дронами.

Середино-Будську громаду окупанти атакували дронами, артилерією, мінометами та з РСЗВ, поранені двоє місцевих жителів.

По Дружбівській та Свеській громадам російські військові били ракетами з літаків, а по Есманьській громаді - КАБами та обстріляли її з кулемету.

Також ракетами з літака, мінометами та артилерією росіяни обстріляли Зноб-Новгородську громаду.

Білопільську громаду армія Росії атакувала дронами, РСЗВ, мінометами та артилерією.

Також мінометами та артилерією обстріляли Шалигинську громаду.

Миропільську громаду росіяни обстріляли з артилерії, а Великописарівську з мінометів.

Крім того, по Новослобідській громаді російські окупанти завдали ударів з РСЗВ, артилерії та міномету.