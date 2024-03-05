На відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури України уряд виділяє понад 9 мільярдів гривень

За словами прем'єр-міністра, в питанні повернення українців не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули.

Кабінет міністрів України виділив додаткові 9,3 млрд гривень для 13 регіонів на відновлення зруйнованих об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

На засіданні 5 березня уряд ухвалив рішення про виділення 9,3 млрд гривень для 13 регіонів на програми швидкого відновлення.

"На ці кошти будуть відремонтовані житлові будинки, школи, лікарні, об’єкти критичної інфраструктури", — повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За словами Дениса Шмигаля в питанні повернення українців не йдеться про адміністративні заходи, а виключно про стимули.

Зокрема, це швидка відбудова інфраструктури, більше безпеки, кращі умови для життя, більше можливостей самореалізації.

Прем’єр-міністр наголосив, що динаміка євроінтеграції має залишатися такою ж високою, як і в попередні 2 роки.

"Очікуємо, що вже цього місяця Єврокомісія затвердить переговорну рамку з Україною. Це один з ключових кроків для початку процесу перемовин про наш вступ до ЄС", — відзначив Денис Шмигаль.