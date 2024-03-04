На спецрахунку НБУ для підтримки Сил оборони України залишилося понад 1,6 млрд грн

Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії на спецрахунок надійшло понад 35,5 млрд грн в еквіваленті.

Станом на 1 березня 2024 року на спецрахунку, який Національний банк України відкрив для підтримки Сил оборони, залишилося понад 1,6 млрд грн.

Про це йдеться на сайті НБУ.

У лютому на спецрахунок надійшло майже 675 млн грн. Усього з початку повномасштабного вторгнення Росії перерахували понад 35,5 млрд грн в еквіваленті.

Кошти надсилали як громадяни та підприємства України, так і міжнародна спільнота. Зокрема, зі США, Великобританії, Німеччини, Швеції, Фінляндії, Польщі, Швейцарії, Норвегії, Австралії, Франції, Канади, Болгарії, Гонконгу та ще багатьох країн світу.

За даними НБУ, з-за кордону в іноземній валюті (долари США, євро, фунти, канадські долари, китайські женьміньбі, єни, швейцарські франки, злоті, австралійські долари) надійшло понад 15,8 млрд грн в еквіваленті.

Загалом від початку війни Національний банк перерахував зі спецрахунку на потреби оборони понад 34 млрд грн, а в лютому 2024 року – понад 846 млн грн.