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Над Дніпропетровською областю збили ракету

Ворожий снаряд "приземлили" бійці ПвК "Схід".

Над Дніпропетровською областю збили ракету
Сили ППО працюють по цілі у Сумській області
Фото: Пресслужба Сумської ОВА

Над Дніпропетровською областю бійці Повітряних сил України збили ворожу ракету Х-59.

Про таке повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та ПвК "Схід".

"Наші збили ракету. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі", – зазначив Лисак.

Він додав, що ворожий снаряд збили військові Повітряного командування "Схід".

Також подякував за захист. 

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