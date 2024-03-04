Над Дніпропетровською областю збили ракету

Над Дніпропетровською областю бійці Повітряних сил України збили ворожу ракету Х-59.
Про таке повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та ПвК "Схід".
"Наші збили ракету. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі", – зазначив Лисак.
Він додав, що ворожий снаряд збили військові Повітряного командування "Схід".
Також подякував за захист.
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