Над Дніпропетровською областю збили ракету

Також подякував за захист.

Він додав, що ворожий снаряд збили військові Повітряного командування "Схід".

"Наші збили ракету. Вороже залізяччя приземлили у Дніпровському районі", – зазначив Лисак.

Про таке повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак та ПвК "Схід".

Сили ППО працюють по цілі у Сумській області

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