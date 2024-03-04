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Шмигаль вважає інформаційно-психологічною операцією Росії підготовку псевдовиборів на окупованій території

Цей процес не має нічого спільного з демократичними виборами. 

Шмигаль вважає інформаційно-психологічною операцією Росії підготовку псевдовиборів на окупованій території
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль
Фото: Анна Стешенко

Псевдовибори, які окупанти влаштовують на захоплених територіях України, є інформаційно-психологічною операцією, вважає український прем'єр Денис Шмигаль

Нічого спільного зі справжніми виборами там не буде. Зокрема, не буде спостерігачів, не буде змоги демократично висловити бачення.

"Фактично ці речі проводяться показово в період виборів у Росії. А я назву це інформаційно-психологічною операцією Росії на окупованих територіях України. І я переконаний, що світ не буде визнавати ні результатів, ні взагалі проведення таких псевдовиборів", – сказав він.

  • Росія не вперше готує "вибори" на окупованих нею територіях. Зі справжнім волевиявленням цей процес нічого спільного не має, а сам фарс із їхнім проведенням є порушенням міжнародного законодавства. 
  • На захопленій території окупанти вже влаштували так зване дострокове голосування на президентських "виборах".
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