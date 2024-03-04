Шмигаль вважає інформаційно-психологічною операцією Росії підготовку псевдовиборів на окупованій території

Цей процес не має нічого спільного з демократичними виборами.

Псевдовибори, які окупанти влаштовують на захоплених територіях України, є інформаційно-психологічною операцією, вважає український прем'єр Денис Шмигаль.

Нічого спільного зі справжніми виборами там не буде. Зокрема, не буде спостерігачів, не буде змоги демократично висловити бачення.

"Фактично ці речі проводяться показово в період виборів у Росії. А я назву це інформаційно-психологічною операцією Росії на окупованих територіях України. І я переконаний, що світ не буде визнавати ні результатів, ні взагалі проведення таких псевдовиборів", – сказав він.