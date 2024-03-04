Шмигаль вважає інформаційно-психологічною операцією Росії підготовку псевдовиборів на окупованій території

Псевдовибори, які окупанти влаштовують на захоплених територіях України, є інформаційно-психологічною операцією, вважає український прем'єр Денис Шмигаль.
Нічого спільного зі справжніми виборами там не буде. Зокрема, не буде спостерігачів, не буде змоги демократично висловити бачення.
"Фактично ці речі проводяться показово в період виборів у Росії. А я назву це інформаційно-психологічною операцією Росії на окупованих територіях України. І я переконаний, що світ не буде визнавати ні результатів, ні взагалі проведення таких псевдовиборів", – сказав він.
- Росія не вперше готує "вибори" на окупованих нею територіях. Зі справжнім волевиявленням цей процес нічого спільного не має, а сам фарс із їхнім проведенням є порушенням міжнародного законодавства.
- На захопленій території окупанти вже влаштували так зване дострокове голосування на президентських "виборах".