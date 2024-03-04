На Закарпатті ліквідували канал з переправлення через кордон чоловіків

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.

У Закарпатській області викрили угруповання, яке займалось переправленням чоловіків через кордон. Трьох фігурантів справи затримали, коли ті везли до кордону п’ятьох "клієнтів".

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.

"Трьох фігурантів справи затримали, коли ті на авто здійснювали доставку до кордону п’ятьох чоловіків з метою їх подальшого переправлення через українсько-румунський кордон", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "бізнес" оранізували троє мешканців Закарпатської області.

Від своїх клієнтів – трьох закарпатців, вінничанина та харків’янина ділки планували отримати 19 тисяч доларів США.

Усіх їх наразі затримано. Зловмисникам вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Днями суд призначив підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень одному та по 363 тисяч гривень двом іншим обвинуваченим.

Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.