На Закарпатті ліквідували канал з переправлення через кордон чоловіків

У Закарпатській області викрили угруповання, яке займалось переправленням чоловіків через кордон. Трьох фігурантів справи затримали, коли ті везли до кордону п’ятьох "клієнтів".
Про це повідомили у Державній прикордонній службі України.
"Трьох фігурантів справи затримали, коли ті на авто здійснювали доставку до кордону п’ятьох чоловіків з метою їх подальшого переправлення через українсько-румунський кордон", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що "бізнес" оранізували троє мешканців Закарпатської області.
Від своїх клієнтів – трьох закарпатців, вінничанина та харків’янина ділки планували отримати 19 тисяч доларів США.
Усіх їх наразі затримано. Зловмисникам вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.
Днями суд призначив підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб з можливістю внесення застави у розмірі 242 тисячі гривень одному та по 363 тисяч гривень двом іншим обвинуваченим.
Підозрюваним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років.
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