Мер Енергодара заявив, що росіяни тримають близько 10 працівників ЗАЕС в катівнях

Окупанти з початку лютого цього року перестали пускати ліцензований персонал, який не уклав контракти із фейковою компанією від Росатома.

Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов в ефірі Українського розповів про ситуацію на захопленій росіянами Запорізькі АЕС, зокрема, про утримуваних у катівнях співробітниках станції, повідомляє Укрінформ.

"Окупанти з початку лютого цього року перестали пускати ліцензований персонал, який не уклав контракти із фейковою компанією від Росатома. Тож якщо до цього моменту в них і так була важка ситуація із забезпеченням кваліфікованим персоналом на ЗАЕС, то з лютого вона вкрай складна. Зараз станцію обслуговує трішки більше 2 тисяч осіб, з яких не всі є фахівцями і не всі навіть працювали до цього моменту на ЗАЕС", – сказав Орлов.

Він нагадав, що до моменту окупації на станції було близько 11 тисяч працівників. Проте більшість персоналу експлуатаційного підрозділу, який є ліцензованим, виїхала на підконтрольну територію України.

За його словами, ЗАЕС уже третій рік поспіль "працює як військова база".

"Замінований периметр, замінована територія частково. По технологічних приміщеннях розміщені й особовий склад окупаційних військ, і військова техніка. Персоналу доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі", – поінформував Орлов.

Він зазначив, що в Енергодарі залишилося близько 20% мешканців – це приблизно десять тисяч осіб. До окупації в місті мешкало 53 тисячі людей. Покинуті квартири окупанти "націоналізують", розселяюючи завезений з РФ персонал.

"Але небагато людей згодні їхати навіть із віддалених куточків материкової частини РФ до Енергодара. Вони розуміють, що тут близько до лінії фронту. Проте це не стосується фахівців, яких росіяни завозять примусово. У відрядженнях працівники на місяць-два-пів року, а потім їх відправляють до їхніх постійних місць проживання", – розповів міський голова.

Утім, за його словами, це не покриває потреби у персоналі "ані фахово, ані за чисельністю".

Мнулого тижня Міністерство енергетики України повідомило про рішення МАГАТЕ вимагати негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України. Агентство з атомної енергії хоче, щоб Росія вивела зі станції несанкціонований персонал.