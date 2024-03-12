Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
У швейцарських Альпах знайшли тіла п'яти зниклих лижників
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
ГоловнаСуспільствоВійна

Мер Енергодара заявив, що росіяни тримають близько 10 працівників ЗАЕС в катівнях

Окупанти з початку лютого цього року перестали пускати ліцензований персонал, який не уклав контракти із фейковою компанією від Росатома.

Мер Енергодара заявив, що росіяни тримають близько 10 працівників ЗАЕС в катівнях
Фото: Telegram/НАЕК "Енергоатом"

Міський голова тимчасово окупованого Енергодара Дмитро Орлов в ефірі Українського розповів про ситуацію на захопленій росіянами Запорізькі АЕС, зокрема, про утримуваних у катівнях співробітниках станції, повідомляє Укрінформ. 

"Окупанти з початку лютого цього року перестали пускати ліцензований персонал, який не уклав контракти із фейковою компанією від Росатома. Тож якщо до цього моменту в них і так була важка ситуація із забезпеченням кваліфікованим персоналом на ЗАЕС, то з лютого вона вкрай складна. Зараз станцію обслуговує трішки більше 2 тисяч осіб, з яких не всі є фахівцями і не всі навіть працювали до цього моменту на ЗАЕС", – сказав Орлов.

Він нагадав, що до моменту окупації на станції було близько 11 тисяч працівників. Проте більшість персоналу експлуатаційного підрозділу, який є ліцензованим, виїхала на підконтрольну територію України.

За його словами, ЗАЕС уже третій рік поспіль "працює як військова база". 

"Замінований периметр, замінована територія частково. По технологічних приміщеннях розміщені й особовий склад окупаційних військ, і військова техніка. Персоналу доводиться відчувати на собі й психологічний, і фізичний тиск, і тортури окупантів. Зараз близько десяти осіб утримують в окупаційних катівнях за свою проукраїнську позицію або просто за те, що в них щось знайшли в телефоні або квартирі", – поінформував Орлов.

Він зазначив, що в Енергодарі залишилося близько 20% мешканців – це приблизно десять тисяч осіб. До окупації в місті мешкало 53 тисячі людей. Покинуті квартири окупанти "націоналізують", розселяюючи завезений з РФ персонал

"Але небагато людей згодні їхати навіть із віддалених куточків материкової частини РФ до Енергодара. Вони розуміють, що тут близько до лінії фронту. Проте це не стосується фахівців, яких росіяни завозять примусово. У відрядженнях працівники на місяць-два-пів року, а потім їх відправляють до їхніх постійних місць проживання", – розповів міський голова.

Утім, за його словами, це не покриває потреби у персоналі "ані фахово, ані за чисельністю".

Мнулого тижня Міністерство енергетики України повідомило про рішення МАГАТЕ вимагати негайного повернення Запорізької АЕС під контроль України. Агентство з атомної енергії хоче, щоб Росія вивела зі станції несанкціонований персонал.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies