Співучасники злочину: чому американських санкцій проти Росатому замало

Росія залишається найсильнішим гравцем ринку збагаченого урану, а її ядерне паливо досі купують країни ЄС. Відмова від ресурсу — це тривалий процес, який точно неможливо завершити за два роки. Однак кілька країн і не намагаються це зробити, навіть планують розширити співпрацю. Продаж ядерного палива не є значною статтею доходу для російського бюджету, але співпраця у цій сфері дозволяє Кремлю колосально впливати на уряди різних держав. І шансу скористатися цим він точно не згає. ЄС поки що не може запровадити санкції проти Росатому — немає згоди всіх країн спілки. А от США вже зробили це, однак обмеження надто слабкі.

Фото: EPA/UPG Окупант на території ЗАЕС в Енергодарі, 1 травня 2022 року.

Два роки окупації Запорізької АЕС: наслідки

На початку березня 2022 року російські війська вдерлися в Енергодар: відкрили вогонь по цивільних, окупували місто й найбільшу атомну електростанцію Європи.

Тоді ж уперше в історії військові захопили атомний об'єкт іншої держави.

Відтоді український персонал ЗАЕС працював у нестерпних умовах, декотрих працівників викрадали й катували. Нині на станції більше немає вірних Україні людей — протягом лютого окупанти остаточно вивели їх із ЗАЕС.

За інформацією неурядової організації Truth Hounds, яка документує та розслідує міжнародні злочини, росіяни вдавалися до побиття, удушення, катування співробітників ЗАЕС електричним струмом, імітували страту, змушували їх копати собі могили, погрожували зґвалтуванням жертв і їхніх родичів, утримували без їжі та води.

Українських працівників також змушували взяти російські паспорти. Паралельно Росатом завозив на станцію своїх співробітників. Разом з ними на Запорізькій АЕС опинилися й військові.

«Станція по периметру замінована. І це також становить величезну загрозу», — заявив заступник голови Запорізької ОВА Євген Мироненко.

Росіяни створили ще один прецедент — розмістили на території Запорізької АЕС військову техніку та зброю.

«Ми змогли проаналізувати місцевість довкола ЗАЕС, звідки росіяни стріляють по цивільних. Завдяки супутниковим світлинам ідентифікували конкретні бойові позиції», — розповів старший ядерний спеціаліст Greenpeace Germany Шон Берні.

Фото: ENERGOATOM Російський танк поблизу енергоблоків Запорізької АЕС, 4 серпня 2022

Зокрема, росіяни завезли на територію АЕС установки реактивної системи залпового вогню «Смерч» з дальністю стрільби понад 100 кілометрів.

Експерти Greenpeace підкреслили: доказів злочинних дій росіян зібрали вдосталь; закликали міжнародну спільноту діяти — запровадити суворі санкції.

«Катастрофа може статися в будь-який момент. Потрібно більше зусиль докладати тим, хто має реальні механізми вирішувати питання, але чомусь не користується ними», — переконана голова Запорізької обласної ради Олена Жук.

«За останні 18 місяців найбільша європейська атомна електростанція зазнала восьми випадків повної втрати живлення електроенергією за межами майданчика, що змусило її покладатися на аварійні дизельні генератори. В історії атомної енергетики це безпрецедентна ситуація», — констатував генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі.

Фото: EPA/UPG Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі під час візиту на ЗАЕС, березень 2023.

На ЗАЕС постійно перебуває місія міжнародних спостерігачів. Однак експерти не можуть вільно пересуватися станцією, вони перебувають під пильним наглядом російських і атомників, і силовиків. Водночас сама Міжнародна агенція з атомної енергетики далі активно співпрацює з росіянами. Заступником гендиректора МАГАТЕ залишається громадянин РФ і співробітник Росатому Михайло Чудаков — у цій організації він працює з лютого 2015 року.

«У МАГАТЕ росіянин не лише заступник гендиректора. Понад 100 громадян Росії працюють у цій організації. Як діяти? Потрібно запроваджувати персональні санкції до всіх керівників Росатому, забороняти їм будувати станції по всьому світу, а також заморозити рахунки Росатому по всьому світу», — зазначив керівник енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

ЄС залежна від Росії. США повільно, але діють

Санкціями по ядерній галузі Росії б'ють поки що лише США. До другої річниці вторгнення офіційний Вашингтон посилив обмеження проти Росатому. Але здебільшого йдеться про персональні санкції — до американських чорних списків унесли пів тисячі фізичних осіб. Під обмеження потрапили також окремі дочірні компанії російського ядерного гіганта, зокрема, АТ «Росатом Арктика».

При цьому Росатом постачає приблизно третину збагаченого урану, який використовують енергетики США, інформує The New York Times, і отримує близько мільярда доларів щороку від американських компаній.

«Порівняно з галузями викопного палива, такими як нафта, вугілля та природний газ, російська ядерна цивільна промисловість відносно слабко постраждала від нещодавно запроваджених санкцій, зокрема у США. Росія через Росатом домінує в глобальному ланцюгу постачань для атомки, і ситуація з критичною залежністю ЄС від російського збагаченого урану цілком нагадує тотальну залежність від дешевого російського газу, яку зараз країни ЄС намагаються значно скоротити, хоча ще й не впровадили повної заборони на імпорт російського газу», — зазначила засновниця й директорка ГО Razom We Stand Світлана Романко.

Фото: facebook/Елена Ангелова Світлана Романко

Прибутки Росії від атомної галузі є суттєво нижчими, ніж від продажу нафти чи газу. Скажімо, доходи від продажу ядерного палива в російському бюджеті складають менш ніж 2 %. Проблема в іншому: Кремль зберігає колосальний вплив на уряди, країни й цілі регіони. Скажімо, лише в Європейському Союзі енергетичні підприємства, які залежні від співпраці з Росатомом, виробляють електроенергію для 100 мільйонів людей. І є ризик, що цей вплив Росія може наростити. Адже низка європейських країн роблять ставку на розвиток ядерної енергетики.

Росія — великий виробник ядерного палива, і чимало країн і далі торгують з Кремлем. Але досвід України доводить: вихід є, було б бажання. Українські АЕС також працювали на російському ядерному паливі, проте Україна змогла повністю відмовитися від нього. Звісно, цьому передували майже десять років кропіткої роботи.

Зараз у ЄС понад 10 блоків АЕС працюють на російському паливі. Фінляндія офіційно заявила, що планує перейти на твели зі США, хоч контракти з Росією чинні до 2030 року. Має плани змінити постачальника палива і Болгарія, проте це може статися не раніше ніж через п'ять років. Чехія теж веде перемовини з американцями про купівлю палива для своїх АЕС.

Натомість Франція купує російське ядерне паливо і припиняти співпрацю не планує.

Але ще дві країни ЄС — Угорщина й Словаччина — бізнес із Кремлем провадять охоче і навіть блокують санкції проти Росатому.

Фото: EPA/UPG Логотип Росатому під час 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ у штаб-квартирі у Відні, 26 вересня 2022 р.

«Російський концерн планує ввести в експлуатацію ще два блоки в Словаччині і два будувати в Угорщині, що зміцнить партнерські відносини цих двох країн з Росатомом і політичну й ресурсну залежність від Росії. Можна сказати, Путін руками Росатому закладає атомну бомбу уповільненої дії в дружніх до злочинного режиму країнах ЄС, щоб у потрібний момент спричинити політичні вибухи, що загрожуватимуть стійкості ЄС як демократичного геополітичного лідера», — наголосила Світлана Романко.

Але ядерне паливо не єдиний бізнес Росії в атомній галузі. Вона займає також близько 40 % світового ринку збагачення урану. Кремль має розгалужену мережу дочірніх підприємств і в Росії, і за кордоном — усього їх понад три сотні.

І, головне, Росатом — не просто цивільна енергетична компанія, це концерн, десятки структурних підрозділів і дочірніх підприємств якого безпосередньо працюють на російський оборонний комплекс. Росатом причетний до виробництва боєприпасів, ракет, бронетехніки, систем ППО. І, звісно ж, ядерної зброї. При цьому сам концерн не перебуває під санкційними обмеженнями, тому може купувати компоненти для виробництва зброї без обмежень.

Росія підвищує ставки

Ризики аварії на Запорізькій АЕС усе ще дуже високі. Окупанти нагнітають ситуацію — ймовірно планують запустити ядерні блоки, які зараз перебувають у холодному зупині (стан, коли реактор заглушили при низькому тиску й низькій температурі охолоджувальної води).

Росатом пробурив свердловини, завдяки яким вони можуть отримувати 4 кубометри води на секунду. Але для нормальної роботи одного реактора АЕС потрібно 100 кубометрів на секунду. Навіть із згаданими свердловинами в них нестача води. «Це ненормальні умови, щоб запускати один чи кілька реакторів найближчим часом», — зазначив Шон Берні.

Фото: EPA/UPG Запорізька АЕС, Енергодар, 29 березня 2023 року.

Запускати блоки ЗАЕС категорично не можна. Причин кілька. Насамперед тому, що поблизу станції тривають бойові дії, це створює колосальні ризики для безпеки станції. Також через підрив росіянами Каховської ГЕС значно знизився рівень води. Не мають росіяни і кваліфікованого персоналу для таких складних робіт. Окрім того, на ЗАЕС добігає термін експлуатації ядерного палива, а перевантажити його можуть лише українські фахівці, які мають і досвід, і професійні навички.

«Щоб це зробити, необхідно розібрати реактори, отримати доступ до нього, а далі провести дуже складну технологічну операцію з перевантаження. Це вимагає ліцензованого персоналу, якого зараз немає. Це вимагає і складних управлінських і технічних рішень — що робити з паливом, яке вивантажать. Там люди, які ніколи не робили цього», — зазначив керівник Енергоатому Петро Котін.

Фото: Facebook/Петро Котін Голова Енергоатому Петро Котін

Категорично проти запуску блоків ЗАЕС і спеціалісти Міжнародної агенції з атомної енергії. Керівник МАГАТЕ Рафаель Ґроссі цього тижня знову їздив до Росії, навіть зустрічався з Володимиром Путіним у Сочі. Про результати переговорів, утім, немає жодних подробиць.

«Від самого початку окупанти використовують ЗАЕС як інструмент ядерного шантажу. Тому всі дії росіян слід розглядати саме в цьому аспекті. Перезапуск реакторів ЗАЕС — це підняття ставок, адже ядерний інцидент на робочому реакторі матиме значно серйозніші наслідки, ніж на зупиненому. У цьому випадку існує висока ймовірність викиду радіації далеко за межі станції», — заявила екозахисна організація SaveDnipro.

За два роки фахівці зафіксували понад 150 фактів порушення умов експлуатації ЗАЕС, які вчинили росіяни. Станція вже не раз була за крок до надзвичайної ситуації. Україна змушена готуватися до будь-якого розвитку подій.

«Відбулися масштабні навчання, на яких ми відпрацювали плани евакуації людей. Також проводили командно-штабні навчання, удосконалюючи заходи з радіаційної безпеки. Ми усвідомлюємо: поки ЗАЕС контролюють окупанти, ніхто не може бути впевненим у безпеці цього об’єкта», — зазначив Євген Мироненко.