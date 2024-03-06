У Нікополі ворог зруйнував торговий центр «Епіцентр»

Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м.

Внаслідок терористичної атаки, 06 березня 2024 року було зруйновано торговий центр Епіцентр в Нікополі. На щастя, обійшлося без жертв.

Це був один з найбільших торгових об'єктів міста площею понад 5100 кв. м, який забезпечував товарами першої необхідності всі прилеглі населені пункти. З початку війни він не припинив функціонування.

“Попри складну ситуацію в місті ми продовжували працювати, щоб люди мали можливість забезпечити себе найважливішими товарами. - говорить директор з роздрібної торгівлі ТОВ “Епіцентр К” Дмитро Танько. - Боляче усвідомлювати, що в один момент перетворилося на звалище місце, куди сотні людей вклали багато власних зусиль та праці. Люди втратили своє місце роботи, а мешканці - оплот стабільності».

Працівники пожежної безпеки міста та працівники компанії доклали максимум зусиль для подолання вогню, але руйнування зупинити не вдалося.

З початку повномасштабної агресії РФ в Україні Епіцентр зазнав значних втрат. Попри складні обставини та небезпеку, національна мережа продовжила працювати в усіх регіонах, де це було можливо. Компанія наголошувала на необхідності забезпечувати населення всіма потрібними для життя товарами.

Об’єкти відомої національної мережі неодноразово були атаковані загарбниками. Раніше ворог повністю зруйнував п’ять торгових центрів компанії в Маріуполі, Чернігові, Бучі, Харкові та Херсоні. Ще частина об’єктів мережі «Епіцентр» припинила роботу через активні бойові дії, постійні обстріли та захоплення українських територій окупаційними військами.

Епіцентр постійно отримує численні звернення від мешканців міст, де торгові центри були зруйновані чи закриті, з проханнями відновити роботу. Попри суттєві втрати, компанія взяла на себе зобов'язання відновити втрачені торгові об’єкти скрізь, де це буде можливо.