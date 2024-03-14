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Державі повернуто земельну ділянку в межах НПП “Гомільшанські ліси” на понад 23,5 млн грн, – прокуратура

Прокурори встановили порушення вимог законодавства під час передачі громадянці у приватну власність земельної ділянки.

Державі повернуто земельну ділянку в межах НПП “Гомільшанські ліси” на понад 23,5 млн грн, – прокуратура
Фото: Харківська обласна прокуратура

Суд задовольнив позовну заяву Чугуївської окружної прокуратури Харківської області в інтересах держави про визнання незаконними та скасування наказів, повернення земельної ділянки у власність держави. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.  

Зазначається, що прокурори встановили порушення вимог законодавства під час передачі громадянці у приватну власність земельної ділянки, розташованої у Чугуївському районі  на території НПП “Гомільшанські ліси” площею 2 га та вартістю понад 23,5 млн грн.  

Прокуратура зауважує, що НПП “Гомільшанські ліси” є природоохоронною, рекреаційною, культурно-освітньою, науково-дослідною установою загальнодержавного значення, що створена з метою збереження, відтворення і ефективного використання природних комплексів та об’єктів, які мають особливу природоохоронну, оздоровчу, історико-культурну, наукову, освітню і естетичну цінність.

Відповідно до чинного законодавства, землі природно-заповідного фонду відносяться до особливо цінних земель та не можуть передаватися у приватну власність з державної.

Минулого року на Волині у державну власність повернули майже тисячу гектарів земель оборони. Раніше управління Держгеокадастру у Волинській області незаконні змінило цільове призначення цієї землі.

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