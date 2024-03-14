Жумаділов: Державний оператор тилу за три місяці зекономив 4,6 млрд гривень

Державний оператор тилу за три місяці роботи вже уклав майже 90 контрактів на загальну суму 11 мільярдів. При цьому вдалося зекономити 4,6 мільярда гривень.

Про таке повідомив гендиректор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов, передає Українське радіо.

Він зазначив, що такими є показники від старту роботи агенції, тобто від грудня минулого року. Також додав, що переважна більшість контрагентів, з якими агенція підписує договори, – це українські виробники.

"І це хороша новина. Ми пріоритизуємо взаємодію саме з нашими виробниками з кількох причин. По-перше, це коротке логістичне плаче. Ми точно розуміємо, що ці постачальники тут, їхні виробничі потужності тут, відповідно, не потрібно витрачати час, щоб довезти готову продукцію з третіх країн. Друге – це, як правило, нижча ціна, ніж ціни імпортної продукції. І третє – ми говоримо про те, що до 40% тих коштів, які оплачуються таким виробникам, повертаються в тому чи іншому вигляді до державного бюджету у вигляді податків та зборів", – зазначив Жумаділов.

Він зазначив, що зараз перебудовується система постачання товарів українській армії, зокрема, продуктів.

"Нарешті ми розкриваємо ту "чорну скриньку", яка називається "комплект за каталогом", який тривалий час був одиницею виміру в контрактах Міноборони. В межах цієї скриньки замовник, в особі Міноборони, не розумів, що дійсно поставляється. Бо це розуміння насправді формувалося де завгодно, але не в центрі. Тобто не в Міністерстві оборони і не в Збройних Силах України. Це розуміння було у постачальників, було в окремих військових частинах, тощо", – розповів він.

Також пояснив, що раніше Міноборони було замовником товарів, який лише отримував акти і рахунки на оплату, не знаючи, що саме оплачує.

"Зараз ми перебудовуємо цю систему. Ми її перебудовуємо таким чином, що безпосередньої взаємодії між військовими частинами та постачальниками на етапі формування заявки не буде. Вона буде лише при отриманні товару. Цю заявку вони будуть формувати на нас, і далі ми будемо її розподіляти на постачальників за регіонального ознакою. Таким чином у нас буде вся необхідна інформація для того, щоб ми розуміли, що було заявлено, і далі ми могли проконтролювати, чи факт відповідає заявці", – повідомив Арсен Жумаділов.

Він зазначив, що за новою системою можна буде отримати інформацію щодо тих позицій, які є найбільш вагомими і важливими для того, щоб виокремити їх в безпосередній закупівлі у товаровиробників.

"Ми вже почали це робити. Станом на зараз ми окремо проторговуємо воду, хліб і хлібобулочні вироби. Вони в сумі складають близько 9% від вартості всього харчування для армії. І далі ми будемо рухатись в цей бік, що дозволить нам закуповувати товари безпосередньо у виробників, оминаючи посередника", – повідомив керівник Державного оператора тилу.

Також додав, що у другому кварталі 2024 року йде робота по перемаршрутизації заявкок.

"Тобто, по суті, ми перебудовуємо рух інформації, щоб ми розуміли нарешті, що поставляється. Щоб у нас не було ситуації з недовезеннями, з тим, що хтось залишився голодним, що щось не те поставлено, тощо. Це перше. По-друге, ми починаємо виокремлювати певні категорії товарів. Далі ми будемо рухатись в бік, щоби виокремлювати інші окремі категорії товарів. Ми будемо рухатись поступово, покроково" – розповів він.

Арсен Жумаділов висловив сподівання, що до кінця року більшість товарів для потреб ЗСУ поставлятиметься безпосередньо від виробників.

За словами керівника агенції, завдяки контрактам безпосередньо з виробниками вдасться зекономити орієнтовно 15-20% вартості товарів.

"Тобто, якщо ми говоримо про загальний річний бюджет у 40-45 млрд, і якщо орієнтовно 25 млрд ми будемо торгувати напряму у виробників, то ми матимемо економію орієнтовно в 5 млрд грн. І ми в даному випадку говоримо про економію без шкоди для якості", – зазначив Жумаділов.