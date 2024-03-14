Спецпідрозділ ГУР знищив російський "Муром-М" у Запорізькій області

Розвідники виявили та спалили 2 вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників.

Спецпідрозділ ГУР "КАБУЛ 9" виявив та спалив 2 вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників, а також ліквідували ще один "Муром-М".

Про це повідомляє Головне управління розвідки у Telegram.

Спецпідрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України "КАБУЛ 9" продовжує виявляти та знищувати російських окупантів у Запорізькій області. "На відео ― результати одного дня роботи спецпідрозділу: розвідники виявили та спалили 2 вантажних автомобілі та позашляховик російських загарбників, а також ворожий комплекс відеоспостереження "муром-м", — ідеться у повідомленні.