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У РДК заявили про створення гуманітарного коридору для мешканців Курської та Бєлгородської областей

Гуманітарний коридор відкриють сьогодні вночі, а з 7:00 ранку 15 березня розпочнеться обстріл.

У РДК заявили про створення гуманітарного коридору для мешканців Курської та Бєлгородської областей
Фото: РДК

Бійці російських добровольчих формувань оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб Курської та Бєлгородської областей. Його відкриють сьогодні вночі, після цього розпочнеться обстріл.

Про це повідомили у Російському добровольчому корпусі в Telegram.

Бійці "РДК" закликали мешканців населених пунктів Курської та Білгородської областей до термінової евакуації "у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території" РФ.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", – закликають бійці.

Фото: РДК

Так, РДК відкриє гуманітарний коридор для мирних росіян і російських військових з 21:00 до 7:00 15 березня, щоб вони могли безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах", — підкреслюють вони.

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