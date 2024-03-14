У РДК заявили про створення гуманітарного коридору для мешканців Курської та Бєлгородської областей

Гуманітарний коридор відкриють сьогодні вночі, а з 7:00 ранку 15 березня розпочнеться обстріл.

Бійці російських добровольчих формувань оголосили про створення гуманітарного коридору для цивільних осіб Курської та Бєлгородської областей. Його відкриють сьогодні вночі, після цього розпочнеться обстріл.

Про це повідомили у Російському добровольчому корпусі в Telegram.

Бійці "РДК" закликали мешканців населених пунктів Курської та Білгородської областей до термінової евакуації "у зв'язку з проведенням обмеженої військової операції на території" РФ.

"Ми бачимо, що путінські війська ховаються між цивільними, тому наше завдання – забезпечити максимальну безпеку місцевому населенню", – закликають бійці.

Фото: РДК

Так, РДК відкриє гуманітарний коридор для мирних росіян і російських військових з 21:00 до 7:00 15 березня, щоб вони могли безперешкодно вийти із зазначених населених пунктів.

"Після цього ми починаємо масовану атаку по путінських військових у вказаних на карті на фото населених пунктах", — підкреслюють вони.