У Сумах четверо людей у стані середньої важкості через російські обстріли

У Сумах четверо постраждалих, які проходять стаціонарне лікування через наслідки нічної атаки ворожого безпілотника, находяться у стані середньої важкості.
Про це повідомляє Сумська міська рада.
"У Сумах ліквідовують наслідки атаки ворожого БПЛА у ніч проти 13 березня. На 17:30 вечора стан чотирьох постраждалих, які проходять стаціонарне лікування, – середньої важкості. За допомогою у тимчасовому переселенні звернулись п’ять родин", — ідеться у повідомленні.
- Учора вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Дрон влучив у п'ятиповерхівку. Вчора було відомо про двох жертв і близько 10 поранених.
- Під завалами частково зруйнованого російським ударом будинку виявили тіло третьої загиблої людини.