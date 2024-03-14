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У Сумах четверо людей у стані середньої важкості через російські обстріли

П'ять родин звернулися по допомогу.

У Сумах четверо людей у стані середньої важкості через російські обстріли
Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах
Фото: ДСНС

У Сумах четверо постраждалих, які проходять стаціонарне лікування через наслідки нічної атаки ворожого безпілотника, находяться у стані середньої важкості.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"У Сумах ліквідовують наслідки атаки ворожого БПЛА у ніч проти 13 березня. На 17:30 вечора стан чотирьох постраждалих, які проходять стаціонарне лікування, – середньої важкості. За допомогою у тимчасовому переселенні звернулись п’ять родин", — ідеться у повідомленні.

  • Учора вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Дрон влучив у п'ятиповерхівку. Вчора було відомо про двох жертв і близько 10 поранених.
  • Під завалами частково зруйнованого російським ударом будинку виявили тіло третьої загиблої людини.
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