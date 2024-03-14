У Сумах четверо людей у стані середньої важкості через російські обстріли

Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах

У Сумах четверо постраждалих, які проходять стаціонарне лікування через наслідки нічної атаки ворожого безпілотника, находяться у стані середньої важкості.

Про це повідомляє Сумська міська рада.

"У Сумах ліквідовують наслідки атаки ворожого БПЛА у ніч проти 13 березня. На 17:30 вечора стан чотирьох постраждалих, які проходять стаціонарне лікування, – середньої важкості. За допомогою у тимчасовому переселенні звернулись п’ять родин", — ідеться у повідомленні.