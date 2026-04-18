У Дубаї заарештували ймовірного кримінального авторитета Деніела Кінагана з Ірландії

Уряд США запровадив проти нього санкції у квітні 2022 року після того, як Кінагана та інших членів його родини визнали лідерами організованого злочинного картелю.

Даніель Кінаган
Фото: Collins Photo Agency

Ймовірного ватажка кримінального угруповання Даніеля Кінагана заарештували в Об'єднаних Арабських Еміратах за підозрою у тяжких злочинах пов'язаних з організованою злочинністю.

Про це повідомляють BBC та ірландський національний мовник RTÉ.

Кінагана затримали у Дубаї на ордером, виданим ірландським судом.

Уряд США запровадив проти нього санкції у квітні 2022 року після того, як його та інших членів його родини визнали лідерами організованого злочинного картелю Кінагана.

Кінаган також мав зв'язки зі світом спорту через свою нині неіснуючу компанію з управління боксом “MTK Global”, яка представляла понад 100 боксерів, зокрема Тайсона Ф'юрі та Карла Фрамптона.

Ірландська поліція (Garda Síochána) заявила, що їм відомо про арешт громадянина Ірландії.

Поліція Дубаї заявила, що заарештувала ірландського втікача за його ймовірну роль у міжнародній мережі організованої злочинності.

Кінагана затримали протягом 48 годин після видачі ордера.

Більше про Даніеля Кінагана

Даніеля Кінагана раніше вже називали у Вищому суді Дубліна лідером наркокартелю.

5 лютого 2016 року на нього скоїли замах у готелі Regency. Одного з його спільників, Девіда Бірна, застрелили, ще двоє людей отримали поранення. 

Цей інцидент став частиною конфлікту, відомого як ворожнеча “Гатч-Кінаган”, що на сьогодні забрала 18 життів. Кінаган тривалий час жив на Коста-дель-Соль в Іспанії, але вважається, що після стрілянини в “Regency” він остаточно переїхав до Дубая.

