У Лондоні посольству Ізраїлю погрожували атакою БПЛА

Британська поліція у п'ятницю обмежила доступ громадян до території Кенсингтонських садів біля однойменного палацу через загрозу атаки ісламістів на будівлю посольства Ізраїлю.

Як пише BBC, у мережі з'явилося відео радикального угруповання з людьми у традиційному близькосхідному одязі, які запускали дрони з невідомими речовинами в бік дипломатичної установи.

На місце можливої атаки прибули контртерористичні сили включно з підрозділами боротьби із хімічними, радіологічними та ядерними загрозами. Поліція знайшла у Кенсингтонських садах ті речовини, які використовувалися авторами відео. Водночас посольство Ізраїлю повідомило, що не зазнавало нападів, а усі співробітники у безпеці.