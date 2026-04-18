Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Вироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
У Лондоні посольству Ізраїлю погрожували атакою БПЛА

Поліція закрила Кенсінгтонські сади для розслідування можливого нападу.

Фото: BBC

Британська поліція у п'ятницю обмежила доступ громадян до території Кенсингтонських садів біля однойменного палацу через загрозу атаки ісламістів на будівлю посольства Ізраїлю.

Як пише BBC, у мережі з'явилося відео радикального угруповання з людьми у традиційному близькосхідному одязі, які запускали дрони з невідомими речовинами в бік дипломатичної установи.

На місце можливої атаки прибули контртерористичні сили включно з підрозділами боротьби із хімічними, радіологічними та ядерними загрозами. Поліція знайшла у Кенсингтонських садах ті речовини, які використовувалися авторами відео. Водночас посольство Ізраїлю повідомило, що не зазнавало нападів, а усі співробітники у безпеці.

  • Британська столиця останніми тижнями потерпає від спалаху насильства щодо єврейської спільноти на тлі війни на Близькому Сході. Двоє людей були затримані за спробу підпалу синагоги
﻿
Читайте також
