Радіація у нормі, російська пропаганда зашкалює. Що відбувається на окупованій Запорізькій АЕС?

Росія знову активізувала свої ядерні погрози: Медведєв закликає бити по АЕС України, Путін знову говорить про ядерну зброю, Патрушев каже про відсутність обмежень на її застосування. Кремль дуже сильно нервує і для цього у росіян є серйозна причина: ЗСУ намацали слабку ланку режиму.

Реакція МАГАТЕ знову виявилася занадто млявою: жодних дій і лише глибоке занепокоєння. Місія агенції визнала: хоч її фахівців постійно перебувають на станції, однак вільно пересуватися територією не можуть.

У суботу Кремль заявив про «удар» по одному із машинних залів ЗАЕС і звинуватив у цьому Збройні сили України. Однак російська пропаганда у своїй дезінформаційній кампанії припустилася кількох дуже грубих помилок, які нівелюють задум Кремля. Тому в неділю Москва почала жахати світ ще одним нібито українським ударом по окупованій атомній станції.

Росіяни знову забрехалися

Російська пропаганда ввечері суботи поширила повідомлення про «обстріл» окупованої Запорізької АЕС. Усі звинувачення з Кремля полетіли у бік Сил оборони: буцімто українці вдарили безпілотником по машинній залі шостого енергоблоку станції.

Фото: Mikhail Ulyanov/X Згідно з російською пропагандою, пошкодження на ЗАЕС були завдані атакою українського безпілотника.

Москва цитувала слова генерального директора «Росатому» Алєксєя Ліхачова, який вже неодноразово був співучасником провокацій проти України. Однак російський посадовець у випадку із ЗАЕС дуже сильно зхибив.

Ліхачов заявив, що український дрон, що буцімто атакував станцію, був на оптоволоконному керуванні. Однак така інформація – це свідома омана. Росіяни не оприлюднили жодних якісних фото чи відео наслідків цієї так званої атаки.

«На озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5-6 кг, адже саме стільки необхідно для того, щоб пробити такий отвір, про який говорить російська сторона», – повідомили Сили оборони півдня України.

Запорізька АЕС з березня 2022 року перебуває у російській окупації. Москва відчайдушно намагається легалізувати своє перебування на українській атомній станції, що є найбільшою у Європі.

Кремль вже неодноразово влаштовував серйозні провокації на ядерному об'єкті. За час повномасштабного вторгнення ЗАЕС вже понад десяток разів поринала у тотальний блекаут і переходила на живлення з дизельних генераторів. Це ставалося внаслідок російських обстрілів.

У квітні 2022 року росіяни атакували станцію, про наслідки Україна офіційно повідомляла МАГАТЕ. Тоді кульові пошкодження зафіксували на зовнішньому обладанні ЗАЕС.

А у серпні торік росіяни влаштували пожежу у градирні станції. Так намагалися спровокувати паніку серед населення України. Жодної загрози ядерній безпеці цей інцидент не завдав.

Фото: EPA/UPG Пошкоджена градирня Запорізької атомної електростанції під час візиту гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі в Енергодар, 04 вересня 2024 року.

«Такими заявами Кремль прагне підготувати інформаційне підґрунтя для подальших провокацій на ядерному обʼєкті. Систематичні маніпуляції навколо ЗАЕС – складова політики ядерного тероризму, яку росія здійснює проти України та всього світу», – вважають у Центрі протидії дезінформації.

За даними ресурсу Saveecobot, рівень радіації довкола ЗАЕС залишається у нормі: жодних змін упродовж тижня не зафіксували.

Найближчі від станції вимірювальні точки розташовані у Нікополі, Марганці та Покрові на Дніпропетровщині. Відстань до ЗАЕС звідти коливається у межах 10-50 км. Тобто якби на станції стався якийсь справжній та серйозний інцидент, то обладнання точно б це зафіксувало.

Крім того ситуацію з радіаційною безпекою зобов'язана цілодобово відстежувати МАГАТЕ.

«За даними зовнішнього кризового центру Запорізької АЕС (що розташований на підконтрольній Україні території) та даними міжнародної системи радіаційного моніторингу IRMIS (МАГАТЕ) будь-яких змін радіаційного стану в районі розташування ЗАЕС не спостерігається», – підтверджують інформацію і в Держатомрегулюванні.

Фото: МВС На території окупованої ЗАЕС

Женевські конвенції прямо забороняють обстріли будь-яких ядерних об'єктах. Україна дотримується цих правил, а от росіяни порушують їх регулярно.

Серйозна стурбованість від МАГАТЕ

В організації зазначили, що отримали «повідомлення про влучання безпілотника у будівлю турбінного цеху» станції. Однак хто саме надав цю інформацію та який її точний зміст у МАГАТЕ не кажуть.

Крім того, організація просить в російських окупантів забезпечити доступ до території ЗАЕС. Хоча місія МАГАТЕ постійно перебуває на станції. І це ще раз раз піднімає питання ефективності роботи цієї організації.

«Група МАГАТЕ на ЗАЕС звернулася з проханням надати доступ для огляду пошкодженого турбінного корпусу на місці. Це буде перший напад безпілотника в межах території ЗАЕС з квітня 2024 року», – йдеться у повідомленні організації. Структури МАГАТЕ просочені громадянами Російської Федерації, каже голова керівної ради Центру безпекових досліджень Censs Вадим Черниш. І почасти вони є ще й агентами російських спецслужб.

Експерт додає: мляву реакцію керівника Агентства також можна пояснити. Рафаель Гроссі мітить у крісло генерального секретаря ООН, а без підтримки Росії та її сателітів обійняти нову посаду може бути складно.

Фото: EPA/UPG Рафаель Гроссі

«Він один із претендентів на генсека. Думаю, намагатиметься уникати якихось гострих речей. Світитиметься всюди, що він з усіма має діалог. Тобто це така чітка політична складова», – додає Вадим Черниш.

За даними Міністерства закордонних справ України, російські військові з 2022 року так і не надали місії МАГАТЕ доступу до західних частин турбінних залів енергоблоків. Українські дипломати наголошують, що росіяни систематично обмежують доступ міжнародних фахівців і до інших об'єктів та приміщень станції.

У МЗС також наголосили на очевидній закономірності: щоразу перед засіданням Ради керуючих МАГАТЕ (один із головних органів управління організацією) Росія запускає нову хвилю інформаційних провокацій. І саме у червні відбудеться наступна сесія, де розглянуть щорічну доповідь Агентства та її керівника.

«Для Росії ці документи становлять серйозну політичну проблему. У них знову буде зафіксовано, що Москва безуспішно намагається змінити вже четвертий рік поспіль: МАГАТЕ не визнає жодних російських претензій на Запорізьку АЕС», – наголосили у Міністерстві закордонних справ України.

Однак Росія продовжує піднімати градус напруги: вже у неділю Кремль заявив про «ще один удар» по Запорізькій АЕС. Цього разу росіяни вже говорять про буцімто атаку на транспортний цех станції. Звітують, що втратили кілька автобусів.Очевидно, що російські пропагандисти зробили висновок з попередньої невдалої провокації. Задум простий: продемонструвати бодай якусь «картину» глядачам.

Фото: slovoidilo.ua Вікторія Войцицька

«Сподіваюсь, всі наші партнери розуміють природу та мотиви таких казок. Для розуміння, навіть якщо б на атомний блок впав Боїнг 737, нічого страшного б не сталось, адже всі реактори на ЗАЕС в холодному зупині», – каже колишня секретарка комітету ВР з питань енергетики Вікторія Войціцька.

Запорізьку АЕС зараз контролює російська державна корпорація «Росатом». Вона є важливою складовою оборонно-промислового комплексу Росії, відповідаючи, зокрема, за розробку, модернізацію та обслуговування ядерної зброї РФ. Також ще з 2022 року корпорація, яка досі не перебуває під санкціями, допомагає їх обходити іншим російським підприємствам ОПК.

Що задумали у Москві?

Не варто виключати, що Росія може влаштувати реальну провокацію на Запорізькій АЕС, вважає фахівчиня галузі ядерної енергетики Ольга Кошарна. Експертка пояснює: росіяни цілеспрямовано проводять кампанію з ескалації ситуації на станції.

Така поведінка Росії може бути зумовлена тупикової ситуацією на фронті, а також посиленням ударів Сил оборони по логістиці противника на окупованих територіях та нафтовій галузі самої Росії.

Фото: uacrisis.org Ольга Кошарна

«Україна не буде завдавати шкоди власній ЗАЕС, це однозначно. Саме тому окупанти її використовують як військову базу, де зберігаються техніка, боєприпаси, мешкають військові. З майданчика ЗАЕС запускають БПЛА на Нікополь і Марганець. Нагадаю також, що у квітні 2023 року випадкова детонація боєприпасів поряд з машинним залом призвела до пошкодження всіх вікон на одній стіні», — каже Ольга Кошарна.

Експертка зауважила, що саме ці пошкодження тепер росіяни можуть видавати за «свіжі», які буцімто виникли внаслідок ударів українськими дронами.

Тож росіяни у загрозливих для себе ситуаціях традиційно вдаються до пропаганди та погроз. Фейки про удари по ЗАЕС вже були, тепер їх доповнюють абсурдними заявами посадовців Кремля. Один із них – заступник голови Радбезу Росії Дмитро Медведєв, який погрожує ударами по АЕС України.

І приводом для цього він називає саме українські дронові атаки на російські НПЗ. Така нервова реакція Кремля лише ще раз підтверджує – Україна обрала правильну тактику і наслідки таких атак є вкрай неприємними для Росії.