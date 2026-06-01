Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Окупанти примусово вилучають пальне на АЗС у захоплених районах Херсонщини та Запоріжжя

Окремі російські військовослужбовці перепродають його місцевим жителям за завищеними цінами. 

Окупанти вдаються до відвертого мародерства для забезпечення власних потреб

Через проблеми з постачанням пального окупанти почали примусово вилучати паливо на цивільних автозаправних станціях у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей.

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

Російські військові прибувають на АЗС на бензовозах та під погрозами змушують працівників віддавати запаси бензину й дизельного пального. 

Жодних документів чи офіційних рішень при цьому не надається – власників та персонал просто ставлять перед фактом.

Зазначимо, частина вилученого пального взагалі не потрапляє до військових частин. За інформацією ЦНС, окремі російські військовослужбовці перепродають його місцевим жителям за завищеними цінами. Фактично паливо, відібране у цивільних під погрозами, перетворюється на джерело особистого заробітку для окупантів.

Показово, що водночас окупаційна влада вводить обмеження на продаж пального населенню та пояснює дефіцит “тимчасовими труднощами”. Насправді ж причиною нестачі стає пріоритетне забезпечення потреб армії РФ та корупція всередині самих окупаційних структур.

