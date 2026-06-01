Росія вбила одного і поранила вісьмох мешканців Донецької області (оновлено)

Від початку вторгнення окупанти вбили в області 4092 людей.

Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, з них 25 житлових будинків

Унаслідок обстрілів Донецької області за минулу добу є один загиблий та восьмеро поранених.

Про це повідомили у Національній поліції.

За 31 травня поліція зафіксувала 1 040 влучань по лінії фронту та житловому сектору області.

Під вогнем перебували 8 населених пунктів: міста Білозерське, Дружківка, Краматорськ, Миколаївка, Слов’янськ, селище Олексієво-Дружківка, села Добропілля, Маяки.

Руйнувань зазнали 43 цивільних об’єкти, з них 25 житлових будинків.

По Дружківці росіяни вдарили трьома FPV-дронами – вбили цивільну особу, ще одну поранили. Пошкоджено багатоквартирний будинок.

Слов’янськ атакували шість ворожих безпілотників різного типу – поранено двох людей, зокрема хлопчика 2018 року народження. Ворог пошкодив 5 приватних будинків, торговий павільйон, відділення служби експрес-доставки, АЗС, об’єкт інфраструктури, автобус, 2 цивільних авто.

Одна людина постраждала в Миколаївці. пошкоджено багатоквартирний і 16 приватних будинків.

Троє поранених – в Олексієво-Дружківці, пошкоджено цивільне авто.

На Краматорськ окупаційні війська спрямували чотири БпЛА різного типу – пошкодили багатоквартирний будинок, об’єкт інфраструктури, 5 цивільних авто.

У Білозерському пошкоджено багатоквартирний будинок.

Крім того, сьогодні вночі росія обстріляла Слов’янськ – поранень зазнала дівчинка 2012 року народження.

  • Від початку вторгнення окупанти вбили в області 4092 людей і поранили 9540. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
