Всього відомо про вісьмох травмованих.

У Чернігівській області унаслідок дронової атаки постраждали восьмеро людей, серед них – троє дітей. Двом хлопчикам по 14 років, одному – 15.

Про це розповіли у ДСНС.

У селі Сновське Корюківського району внаслідок влучання виникла пожежа в будинку культури.

Реклама

У селищі Ріпки через атаку пошкоджено приватне домогосподарство.

Фото: ДСНС Наслідки атаки на Чернігівщині

Фото: ДСНС Наслідки російської атаки на Чернігівщині

Доповнення. Як розповів начальник ОВА В’ячеслав Чаус, учора пізно ввечері росіяни вдарили «геранню» по будинку культури в селі Сновської громади. Постраждали троє жінок віком 57, 58 і 61 рік і троє підлітків: двом хлопчикам по 14 років, одному – 15. Чотирьох людей ушпиталили, решта лікуються амбулаторно.

В іншому селі на Сновщині загорілося житло через удар БпЛА.

Ріпкинську громаду атакували «герані». Було влучання по приватному подвірʼю, там загорівся гараж і легковик. Постраждала 74-річна жінка. Другий удар був по автостоянці, знищена техніка. Ще два удари прийшлися по підприємству. Там також пошкоджена техніка. Був удар по фермерському господарству в селі громади і загорілися вантажівки.

У населених пунктах Городнянської громади пошкоджені вантажівки унаслідок прильотів «гербер». Також було влучання на території автозаправки.

У Семенівці через удар FPV-дрона пошкоджений фасад і вікна в пʼятиповерхівці.

Уночі був удар по Чернігову. На місці влучання – пожежа. Попередньо, без постраждалих.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежі на територіях підприємств, у приватному секторі, на об'єктах інфраструктури та транспорті.