Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
СБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ФотоСБУ затримала агента РФ, який коригував атаку рашистів по Києву 24 травня
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни майже 30 разів атакували Дніпропетровщину. Поранені люди

Ворог бив по області дронами і артилерією.

Росіяни майже 30 разів атакували Дніпропетровщину. Поранені люди
наслідки російської атаки на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині четверо людей дістали поранень унаслідок атак РФ. Майже 30 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа. 

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі.

Постраждали четверо людей. 54-річна жінка госпіталізована у важкому стані. У лікарні також преебуває 52-річний чоловік, він у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок 56 і 67 років лікуватимуться амбулаторно.  

У Дніпрі через вечірню атаку зайнялися дачний будинок та гараж.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській громаді. Пошкоджено приватний будинок.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies