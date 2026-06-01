Росіяни майже 30 разів атакували Дніпропетровщину. Поранені люди

Ворог бив по області дронами і артилерією.

На Дніпропетровщині четверо людей дістали поранень унаслідок атак РФ. Майже 30 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, заправка, приватні будинки і автомобілі.

Постраждали четверо людей. 54-річна жінка госпіталізована у важкому стані. У лікарні також преебуває 52-річний чоловік, він у стані середньої тяжкості. Ще двоє жінок 56 і 67 років лікуватимуться амбулаторно.

У Дніпрі через вечірню атаку зайнялися дачний будинок та гараж.

На Синельниківщині росіяни поцілили по Васильківській громаді. Пошкоджено приватний будинок.