Апеляційний суд підтримав вирок експрацівнику “Укроборонпрому” за державну зраду

Колишнього співробітника ДК “Укроборонпром” остаточно засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Київський апеляційний суд підтримав позицію прокурорів Вінницької обласної прокуратури та залишив вирок без змін.

Під час розгляду справи сторона захисту просила скасувати вирок і виправдати чоловіка. Однак суд відмовив у задоволенні апеляційної скарги.

48-річний засуджений був офіцером запасу ЗСУ та працював на підприємстві оборонного комплексу України. Після початку повномасштабного вторгнення він погодився співпрацювати з спецслужбами РФ та через куратора передавав їм інформацію військового характеру.

Навесні 2022 року під час оборони Київщини чоловік повідомляв ворогу про наслідки ракетних і артилерійських ударів. Після обстрілів житлових кварталів – надіслав фотографії з місць влучань, на яких були зафіксовані пошкодження будівель, точні адреси та фрагменти боєприпасів.

Крім того, засуджений передавав дані про позиції, чисельність і маршрути пересування Сил оборони України, розташування блокпостів, інженерних укріплень та складів озброєння на Київщині. Ці відомості військові РФ використовували для планування та нових ударів по українських позиціях.

У вересні 2024 року Дарницький районний суд Києва визнав чоловіка винним у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. 19 травня 2026 року апеляційний суд підтвердив законність цього рішення. Свою вину засуджений так і не визнав.