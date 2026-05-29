Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
До 15 років тюрми засудили автомеханіка, який коригував удари «шахедів» по Харкову

Він також вишукував місця дислокації Сил оборони. 

Фото: ДСНС України в Telegram

Суд виніс вирок російському агенту з Харкова, якого викрили торік у серпні на співпраці з російською розвідкою. Зрадник отримав 15 років позбавлення волі з повною конфіскацією майна. 

Про це повідомила Служба безпеки.

Кіберфахівці затримали зловмисника «на гарячому» під час підготовки чергового списку координат для російських кураторів.

Слідство з’ясувало, що засудженим є місцевий автомеханік. Він самостійно шукав контакти з російськими спецслужбами через тематичні телеграм-канали. Його куратором став кадровий військовослужбовець 2-ї окремої бригади спецпризначення воєнної розвідки РФ (ГРУ) Ленінградського військового округу.

Правоохоронці довели причетність зрадника до коригування масованого удару по Харкову у червні 2025 року. Тоді російські війська атакували обласний центр дронами-камікадзе типу «Герань-2» (Shahed), внаслідок чого були пошкоджені житлові багатоповерхівки, супермаркет, навчальний заклад і цивільні автомобілі. Після цього обстрілу зрадник спеціально обходив місця влучань, фіксував масштаби руйнувань на фото та надсилав звіти у Росію.

Для збору нової інформації автомеханік, виконуючи інструкції ГРУ, майже щодня об’їжджав Харків на велосипеді. Він вишукував локації, де, на його думку, могли базуватися або пересуватися підрозділи Сил оборони. Під час обшуку вдома у фігуранта вилучили мобільний телефон із текстовими та фотодоказами його підривної діяльності.

Суд визнав зловмисника винним у державній зраді.

