У ГУР назвали три головні цілі ударів по території Росії

Йдеться про об’єкти, які безпосередньо впливають на ведення війни проти України.

Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов назвав три ключові напрямки, по яких Сили оборони завдають ударів на території Росії.

Про це Юсов заявив під час Black Sea Security Forum в Одесі, пише "Укрінформ".

За словами представника ГУР, головною метою таких ударів є зменшення можливості РФ атакувати українські міста та вбивати цивільне населення.

"Наші пріоритети завжди стосуються трьох складових. Перша складова – це процеси виготовлення зброї, яка вбиває наших людей і руйнує міста. Друга – те, що посилює мобілізаційні та рекрутингові процеси на території РФ. І третя – все, що працює на фінансування російсько-української війни", – пояснив Юсов.

Водночас він наголосив, що Україна не веде війну проти цивільної інфраструктури.

"Захищаючись, ми змушені вживати і планувати реалізовувати далекобійні удари. Захищаючись, ми змушені нищити військову інфраструктуру", – сказав представник розвідки.

Під час форуму Андрій Юсов також заявив, що сучасна війна вимагає швидкої адаптації як від України, так і від країн Європи.

"Нам потрібно швидко адаптовуватись і змінюватись. Від цього залежить питання виживання. Але змінюватися має не лише Україна, а й Європа. Росіяни починали це вторгнення за старими зразками і моделями. Ми вистояли, бо навчились відповідати асиметрично", – зазначив він.

Юсов закликав європейських партнерів не довіряти заявам Кремля.

"Росії і Путіну не можна вірити, ніколи. Якщо згадати, скільки разів представники путінського режиму говорили, що не збираються нападати на Україну, і як сьогодні повторюють, що не збираються нападати на Європу, то можна провести певні аналогії. Над безпекою треба постійно працювати", – підкреслив представник ГУР.

