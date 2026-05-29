Операція ГУР, СБУ та ВМС з ліквідації каналу російської контрабанди тривала понад рік

Обшуки провели в Одеській та Чернівецькій областях

У Головному управлінні розвідки Міноборони України розповіли деталі спільної спецоперації ГУР, СБУ та ВМС з ліквідації каналу російського контрабанди.

Багатоетапна операція тривала понад рік. Участь у ній брали співробітники “Спецпідрозділу Тимура” ГУР.

У результаті операції викрито та припинено діяльність організованої злочинної групи, причетної до контрабанди підакцизних товарів, незаконного переправлення осіб через державний кордон України та переміщення вибухонебезпечних предметів з підконтрольної державі-агресору Росії території Абхазії.

У межах оперативної роботи задокументовано функціонування каналу морської контрабанди через акваторію Чорного моря. Фігуранти використовували цивільні плавзасоби для транспортування великих партій тютюнових виробів, приховуючи серед вантажу засоби ураження та безпілотні системи російського виробництва.

Організатори схеми намагалися використати ресурси сектору безпеки й оборони України для логістичного супроводу незаконних вантажів у районі острова Зміїний.

Під час фінальної фази спецоперації затримано учасників групи безпосередньо під час спроби незаконного переправлення особи через державний кордон України та транспортування чергової партії контрабандного вантажу.

Унаслідок проведених обшуків на території Одеської та Чернівецької областей вилучено:

1800 коробів контрафактних тютюнових виробів;

засоби зв’язку та документацію;

незаконно перероблену автоматичну зброю;

російський БПЛА з бойовою частиною, прихований серед контрабандного вантажу.

Тривають слідчі дії та процесуальні заходи щодо притягнення всіх причетних осіб до кримінальної відповідальності.