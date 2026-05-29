Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Зеленський: росіяни готують новий масований удар по українських містах і громадах

Президент закликав партнерів посилити українську ППО.

Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Росія готує новий масований удар по українських містах і громадах. Відповідну інформацію від розвідки президент передав федеральному канцлеру Австрії Крістіану Штокеру. 

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність за співчуття в зв'язку з постійними російськими повітряними атаками. І розповів йому про підготовку ворогом нового удару. 

"Також важливо, щоб партнери забезпечили спільні відповіді на ці атаки, зокрема шляхом постачання антибалістичних можливостей", – сказав він. 

Згодом президент сказав, що важливо, щоб усі наші партнери знали, що відбувається, і що Росія продовжує покладатися на ракети та подальшу війну, а не дипломатичні кроки.

"Передусім це означає, що потрібні додаткові заходи санкційного тиску на Росію і що наші домовленості з партнерами про ППО не можуть затягуватись в реалізації. Обговорили з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою відповідні завдання: що має бути зроблено цими тижнями та які кроки партнерів можуть підтримати наш захист найбільш ефективно. Антибалістика – це ключове завдання. Готуємо також і наші детальні пропозиції для нового європейського санкційного пакету й додаткових заходів проти обходу існуючих санкцій", – сказав він.

Штокер і Зеленський обговорили євроінтеграційний процес. "Ми очікуємо, що перший кластер буде відкрито в червні", – сказав президент, додавши, що Україна на це заслуговує. Він сказав, що Австрія поділяє цю точку зору. 

