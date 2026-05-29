ГоловнаСуспільствоПодії

Двоє виконавців теракту біля РТЦК на Житомирщині отримали тюремні строки

43-річний чоловік отримав 8 років позбавлення волі, 24-річна жінка – 9 років з урахуванням невідбутого покарання за попередній вирок.

Фото: прокуратура

Суд визнав винними 43-річного чоловіка та 24-річну жінку у вчиненні теракту біля будівлі РТЦК та СП на Житомирщині на замовлення представника РФ, повідомляє Офіс генпрокурора.

У суді прокурори довели, що наприкінці 2024 року чоловік і жінка шукали «заробіток» через Telegram та погодилися за гроші організувати вибух біля будівлі РТЦК та СП.

Жінка за інструкціями куратора з РФ виготовила вибуховий пристрій з елементами ураження та залишила його у схованці, координати якої передала замовнику. 

Інший обвинувачений забрав вибухівку, підготував її до дистанційного підриву та встановив телефон для онлайн-трансляції, щоб куратор міг у режимі реального часу спостерігати за місцем запланованого теракту.

24 грудня 2024 року чоловік заклав вибуховий пристрій біля центрального входу до будівлі РТЦК та СП та дистанційно активував його. 

Основна вибухова суміш не здетонувала повністю, що дозволило уникнути жертв і масштабних наслідків.

Обох виконавців затримали того ж дня.

27 травня 2026 року Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області призначив покарання:

  • чоловіку - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна;
  • жінці - 9 років і 10 днів позбавлення волі з конфіскацією майна з урахуванням невідбутого покарання за попередній вирок (наркозлочин).

