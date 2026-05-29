Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоПодії

Сибіга про чотири дипломатичні паспорти Єрмака: документування відбувалося згідно із законодавством

Дипломат зазначив, що у цьому випадку треба подивитися каденцію — протягом якого періоду вони були видані, чи вони дійсні чи недійсні.

Сибіга про чотири дипломатичні паспорти Єрмака: документування відбувалося згідно із законодавством
Очільник українського МЗС Андрій Сибіга
Фото: МЗС

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді нардеп «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв запитав міністра закордонних справ, хто і навіщо видав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку чотири дипломатичні паспорти – ця інформація була офіційно озвучена під час засідання ВАКС.

У відповідь міністр Андрій Сибіга пояснив, що згідно із законодавством одній особі може бути видано два паспорти, зокрема дипломатичні, а щодо зазначеної кількості необхідно враховувати каденцію.

«Якщо ви говорите про кількість паспортів, треба подивитися каденцію – протягом якого періоду вони були видані, чи вони дійсні чи недійсні. Тому тут технічно всі документування відбувалися згідно з чинним законодавством», – сказав міністр.

  • Інформація про чотири дипломатичні паспорти в Андрія Єрмака стала публічною на засіданні ВАКС з обрання йому запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наводила наявність численних паспортів для виїзду за кордон як аргумент для того, аби взяти Єрмака під варту.
  • Суд призначив йому утримання під вартою з альтернативою застави в 147 млн грн. Заставну суму зібрали, Єрмак, поміщений у СІЗО в четвер, вийшов на волю вранці понеділка. Паспорти для виїзду за кордон у нього конфіскували. 
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies