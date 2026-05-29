Сибіга про чотири дипломатичні паспорти Єрмака: документування відбувалося згідно із законодавством

Під час години запитань до уряду у Верховній Раді нардеп «Європейської солідарності» Володимир Ар’єв запитав міністра закордонних справ, хто і навіщо видав колишньому керівнику Офісу президента Андрію Єрмаку чотири дипломатичні паспорти – ця інформація була офіційно озвучена під час засідання ВАКС.
У відповідь міністр Андрій Сибіга пояснив, що згідно із законодавством одній особі може бути видано два паспорти, зокрема дипломатичні, а щодо зазначеної кількості необхідно враховувати каденцію.
«Якщо ви говорите про кількість паспортів, треба подивитися каденцію – протягом якого періоду вони були видані, чи вони дійсні чи недійсні. Тому тут технічно всі документування відбувалися згідно з чинним законодавством», – сказав міністр.
- Інформація про чотири дипломатичні паспорти в Андрія Єрмака стала публічною на засіданні ВАКС з обрання йому запобіжного заходу. Сторона обвинувачення наводила наявність численних паспортів для виїзду за кордон як аргумент для того, аби взяти Єрмака під варту.
- Суд призначив йому утримання під вартою з альтернативою застави в 147 млн грн. Заставну суму зібрали, Єрмак, поміщений у СІЗО в четвер, вийшов на волю вранці понеділка. Паспорти для виїзду за кордон у нього конфіскували.