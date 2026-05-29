Посадовця військової частини із Хмельниччини підозрюють у продажі 17 тонн пального

Він вносив недостовірні дані до обліку, створював «надлишки» та продавав їх стороннім особам.

Посадовцю військової частини на Хмельниччині вручили підозру
Фото: ДБР

Як розповіли у ДБР, повідомили про підозру посадовцю взводу забезпечення.

За даними слідства, влітку 2025 року він організував схему продажу дизельного пального, яке перебувало на балансі частини. Для цього вносив недостовірні дані до обліку, створював «надлишки» та продавав їх стороннім особам.Ціна становила від 35 до 50 гривень за літр, це значно нижче ринкової.

Військовослужбовця викрили під час спроби продажу 1 тонни дизелю. За оперативними даними, лише за 5 місяців він реалізував щонайменше 17 тонн пального. Точну суму збитків встановлюють.

Слідчі перевіряють причетність інших військових до цієї схеми.

Посадовцю повідомили про підозру за ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України: викрадення військового майна, вчинене групою осіб в умовах воєнного стану.

Санкція статті передбачає від 10 до 15 років позбавлення волі.

