Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Відомо, скільки грошей заробить Усик за бій із Верховеном
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСуспільствоПодії

СБУ затримала жителя Харківщини за підозрою в коригуванні російських ударів

Йому загрожує довічне.

СБУ затримала жителя Харківщини за підозрою в коригуванні російських ударів
Фото: СБУ

Служба безпеки затримала на Харківщині місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ударів по прифронтових районах області.

За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця базування Сил оборони. Для цього він пересувався місцевістю пішки або громадським транспортом і намагався встановити координати потенційних цілей для ракетних, авіаційних та дронових атак.

У СБУ повідомили, що російська спецслужба обіцяла підозрюваному «евакуацію» до РФ після виконання завдання. Його затримали, коли він готував для куратора підсумковий звіт із координатами.

Служба безпеки зазначає, що затриманий — місцевий різноробочий. У поле зору ФСБ він міг потрапити після публікації прокремлівських коментарів у чатах телеграм-каналів. Після вербування, як встановило слідство, він отримав інструкції щодо збору розвідданих і конспірації під час зв’язку з російським куратором.

Під час обшуку в помешканні чоловіка вилучили смартфон, який, за даними СБУ, містить докази його співпраці з РФ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies