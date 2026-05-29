СБУ затримала жителя Харківщини за підозрою в коригуванні російських ударів

Служба безпеки затримала на Харківщині місцевого жителя, якого підозрюють у співпраці з ФСБ та коригуванні російських ударів по прифронтових районах області.

За даними слідства, чоловік збирав інформацію про місця базування Сил оборони. Для цього він пересувався місцевістю пішки або громадським транспортом і намагався встановити координати потенційних цілей для ракетних, авіаційних та дронових атак.

У СБУ повідомили, що російська спецслужба обіцяла підозрюваному «евакуацію» до РФ після виконання завдання. Його затримали, коли він готував для куратора підсумковий звіт із координатами.

Служба безпеки зазначає, що затриманий — місцевий різноробочий. У поле зору ФСБ він міг потрапити після публікації прокремлівських коментарів у чатах телеграм-каналів. Після вербування, як встановило слідство, він отримав інструкції щодо збору розвідданих і конспірації під час зв’язку з російським куратором.

Під час обшуку в помешканні чоловіка вилучили смартфон, який, за даними СБУ, містить докази його співпраці з РФ.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою без права внесення застави. Санкція статті передбачає довічне ув’язнення з конфіскацією майна.