На Херсонщині за добу через російську агресію 13 людей дістали поранення, у тому числі 1 дитина

Серед іншого, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині за минулу добу через російську агресію 13 людей дістали поранення, у тому числі 1 дитина. Про це повідомляє обласна військова адміністрація.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зимівник, Комишани, Приозерне, Садове, Білозерка, Велетенське, Дніпровське, Зорівка, Кізомис, Новодмитрівка, Розлив, Ромашкове, Томина Балка, Станіслав, Олександрівка, Широка Балка, Понятівка, Токарівка, Берислав, Зміївка, Новоберислав, Раківка, Урожайне, Шевченківка, Милове, Новокаїри, Золота Балка, Червоне, Тягинка, Високе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків.Також окупанти понівечили Пункт Незламності, будівлю театру та приватні автомобілі.