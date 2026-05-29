Культурний феномен супу та погляд сучасної науки на «перші страви»
За добу росіяни поранили п’ятьох мешканців Запорізької області

Ворог завдав по області 764 удари. 

Наслідки російського удару у Запорізькій області
Фото: Запорізька ОВА

П’ятеро людей постраждали у Запорізькій області унаслідок атак росіян. Ворог завдав 764 удари по 44 населених пунктах.

Як написав начальник ОВА Іван Федоров, 89-річна жінка та 57-річний чоловік поранені через удар FPV-дроном по селу Тарасівка. У Запоріжжі постраждали троє жінок. 

Війська РФ здійснили 22 авіаудари по Зарічному, Лісному, Любицькому, Ясній Поляні, Тернуватому, Бойковому, Юліївці, Шевченківському, Омельнику, Малій Токмачці, Гуляйпільському, Верхній Терсі, Воздвижівці, Червоній Криниці, Микільському, Єгорівці, Рівному, Долинці та Жовтій Кручі.

521 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Біленьке, Тарасівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір'я, Гуляйпільське, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки, Староукраїнку, Святопетрівку, Цвіткове та Преображенку.

Зафіксовано 2 обстріли із РСЗВ по Чарівному та Гуляйпільському.

219 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малих Щербаках, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір'ю, Добропіллю, Прилуках, Гіркому, Гуляйпільському та Староукраїнці.

Надійшло 30 повідомлень про пошкодження об’єктів інфраструктури, житла та автівок.

