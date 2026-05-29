Російська армія вчора втратила майже 1000 солдатів

Упродовж доби втрати армії РФ склали: 960 солдатів, 2 танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, 2 РСЗВ, 4 НРК, 324 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 361 070 (+960) осіб
- танків – 11 958 (+2) од.
- бойових броньованих машин – 24 636 (+11) од.
- артилерійських систем – 42 860 (+28) од.
- РСЗВ – 1 808 (+2) од.
- засоби ППО – 1 397 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 496 (+4) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 316 652 (+1 750) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 100 230 (+324) од.
- спеціальна техніка – 4 227 (+0) од.
Дані уточнюються.