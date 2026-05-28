Генштаб: 189 бойових зіткнень відбулось на фронті від початку доби

Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському та Гуляйпільському напрямках.

Від початку доби 28 травня на фронті відбулося 189 бойових зіткнень.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

"Противник здійснив 54 авіаційні удари, скинув 162 керовані авіабомби. Крім того, залучив для ураження 3970 дронів-камікадзе та здійснив 1931 обстріл населених пунктів і позицій наших військ", - йдеться в повідомленні.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках відбулося п’ять боєзіткнень. Противник завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 69 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, три із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Шев’яківка, Лиман та у напрямку Ізбицького.

На Куп’янському напрямку сьогодні ворог двічі атакував у районах Ківшарівки та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили дев’ять спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку Сили оборони успішно зупинили спробу загарбників просунутися вперед поблизу населеного пункту Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили дві ворожі атаки в районах населених пунктів Маркове та Тихонівка.

Сили оборони успішно відбили 12 ворожих штурмів на Костянтинівському напрямку поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Русиного Яру та Степанівки. Досі триває одне боєзіткнення.

На Покровському напрямку ворог здійснив 25 атак. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне та Новопавлівка. Два боєзіткнення тривають дотепер.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку ліквідовано 43 окупантів та 17 поранено; знищено один танк, дві гармати, п’ять одиниць автомобільної та три одиниці спеціальної техніки, пошкоджено десять одиниць автомобільної техніки та одну ворожу гармату. Знищено або подавлено 182 безпілотні літальні апарати різних типів.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у районі населеного пункту Січневе.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 22 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка та Чарівне. Наразі три боєзіткнення тривають.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку наші оборонці успішно зупинили ворожу штурмову дію в районі острова Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.