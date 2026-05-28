ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли Дніпропетровщини поранені 12 людей

Серед потерпілих – діти.

Через російські обстріли Дніпропетровщини поранені 12 людей
Дніпропетровщина, наслідки обстрілів
Фото: Дніпропетровська ОДА

12 людей отримали поранення через російські обстріли Дніпропетровщини.

Про це повідомив керівник ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, серед потерпілих є діти. Росіяни майже 40 разів обстріляли три райони області дронами і артилерією.

«На Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська, Покровська і Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, підприємство, інфраструктура та автомобіль. Постраждали 10 людей. З них шестеро – діти. Це дівчата 1, 4, 8 і 14 років та хлопці 10 та 13 років. Вони та ще двоє дорослих лікуватимуться амбулаторно. До лікарні доправлений 46-річний чоловік і 56-річна жінка. Чоловік – «важкий», - зазначив Ганжа.

У Синельниківському районі поранені двоє жінок, одна – у важкому стані.

