У Чорному морі поблизу Туреччини дрони атакували три танкери тіньового флоту Росії

Три танкери тіньового флоту Росії зазнали атак безпілотників у Чорному морі неподалік від північного узбережжя Туреччини.

Як пише видання Turkiye Today, судно James II ішло під прапором Палау без вантажу. Безпілотник влучив у машинне відділення приблизно за 75 кілометрів від Босфорської протоки. На момент атаки на борту судна перебували 20 членів екіпажу. До місця події негайно вирушили катери берегової охорони. Усі моряки на борту цього та інших постраждалих суден перебувають у задовільному стані.

Під атаку дронів потрапили ще два танкери, Altura та Velora, які йшли під прапором Сьєрра-Леоне і також перебували без вантажу. Інцидент стався безпосередньо під час проведення швартової операції у відкритому морі (перевантаження з судна на судно).