ГоловнаСуспільствоЖиття

Нардепи не підтримали декриміналізацію порно

Під час голосування за основу не вистачило голосів.

засідання Верховної Ради, 28 травня 2026
Фото: скріншот

Сьогодні, 28 травня, Верховна Рада не підтримала декриміналізацію порно під час голосування за основу. 

Як стало відомо з трансляції засідання парламенту, законопроєкт набрав лише 207 голосів “за”. 

“Дуже прикро. Хто не голосував “за”, тому і далі це буде заборонено”, – заявив спікер Руслан Стефанчук.

Згідно із законопроєктом 12191, парламентарі пропонують виключити із законодавства норми, що обмежують або позбавляють волі на три-сім років за виготовлення й розповсюдження порнографічного контенту, зберігання власних оголених фото та їх розміщення на сайтах знайомств чи пересилання в месенджерах.

Автори проєкту додають, що мета — не лише зняти застарілі радянські репресивні статті про обмеження приватної свободи, а й уможливити додаткові надходження до бюджету від українських акторів платформи OnlyFans, інших вебкамів і сайтів.

