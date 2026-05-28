Нардепи не підтримали декриміналізацію порно

Сьогодні, 28 травня, Верховна Рада не підтримала декриміналізацію порно під час голосування за основу.

Як стало відомо з трансляції засідання парламенту, законопроєкт набрав лише 207 голосів “за”.

“Дуже прикро. Хто не голосував “за”, тому і далі це буде заборонено”, – заявив спікер Руслан Стефанчук.

Згідно із законопроєктом 12191, парламентарі пропонують виключити із законодавства норми, що обмежують або позбавляють волі на три-сім років за виготовлення й розповсюдження порнографічного контенту, зберігання власних оголених фото та їх розміщення на сайтах знайомств чи пересилання в месенджерах.

Автори проєкту додають, що мета — не лише зняти застарілі радянські репресивні статті про обмеження приватної свободи, а й уможливити додаткові надходження до бюджету від українських акторів платформи OnlyFans, інших вебкамів і сайтів.

