У 83-річного київського хірурга шахраї виманили близько 11 млн грн під виглядом «перевірки СБУ»

Лікаря переконали передати заощадження нібито для перевірки законності походження коштів.

Фото: прокуратура

У Києві шахраї виманили в 83-річного хірурга-пульмонолога близько 11 млн грн. За даними Офісу генпрокурора, лікаря переконали передати заощадження нібито для перевірки законності походження коштів.

Потерпілий — доктор медичних наук, професор і лауреат Державної премії України. Йому телефонували невідомі, які представлялися «полковниками СБУ та поліції». Вони заявили, що проти нього нібито відкрили провадження через фінансування ворога.

Під час розмови шахраї організували «обшук» у відеорежимі. Лікаря змусили назвати суму заощаджень і розкласти гроші в пакети окремо за валютами. Загалом він передав 180 тис. доларів, 30 тис. євро та 1,6 млн грн.

Гроші забрав кур’єр. За даними слідства, наступного дня він переказав їх на криптогаманець організаторів схеми.

Кур’єром, як стверджують правоохоронці, був 30-річний тренер дитячої спортивної школи з Ужгорода. За виконання «завдання» йому обіцяли 500 доларів. Він, за даними слідства, діяв за вказівкою знайомого.

Чоловіку повідомили про підозру в пособництві шахрайству в особливо великих розмірах. Суд відправив його під варту з можливістю внести 3,3 млн грн застави.

Правоохоронці також перевіряють його можливу причетність до щонайменше п’яти інших схожих епізодів. Інших учасників схеми встановлюють.

