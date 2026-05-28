Депутата Херсонської облради заарештували у справі про агробізнес на окупованій території

Суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою.

Фото: прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру депутату Херсонської обласної ради VIII скликання у веденні агробізнесу в інтересах Росії на окупованій частині Херсонщини. Про це повідомляє Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, після окупації частини області 60-річний депутат перевів підконтрольні підприємства на роботу за російським законодавством і співпрацював з окупаційною адміністрацією.

Йдеться про компанії, які займаються техобслуговуванням транспорту та вирощуванням зернових. У 2022 році їх перереєстрували за законами РФ, після чого вони почали сплачувати податки до російського бюджету.

Слідство вважає, що разом зі спільниками депутат також встановив контроль над кількома агропідприємствами у Каховському районі. Загалом, за версією правоохоронців, підозрювані контролювали щонайменше вісім компаній.

За даними прокуратури, депутат відповідав за отримання дозволів від окупаційної влади, організацію роботи підприємств за російськими правилами, реєстрацію техніки та подання звітності до окупаційних структур.

Ще трьом фігурантам справи, які перебувають на тимчасово окупованій території, підозри оголосили заочно.

