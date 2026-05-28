Суспільство / Війна

Троє людей постраждали на Дніпропетровщині від російських ударів

Понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

Наслідки російського обстрілу на Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

На Дніпропетровщині унаслідок російських ударів троє людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа. 

У Павлоградському районі під обстрілами були сам Павлоград та Богданівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. Чоловік 38 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно. 

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Понівечені оселя та АЗС.

Над областю знищили 16 ворожих безпілотників.

