Троє людей постраждали на Дніпропетровщині від російських ударів

На Дніпропетровщині унаслідок російських ударів троє людей дістали поранень. Понад 20 разів ворог атакував два райони області безпілотниками та артилерією.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олександр Ганжа.

У Павлоградському районі під обстрілами були сам Павлоград та Богданівська громада. Пошкоджені п'ятиповерхівка, приватний будинок і ліцей. Чоловік 38 років госпіталізований у стані середньої тяжкості. 69-річна жінка і 62-річний чоловік лікуватимуться амбулаторно.

На Нікопольщині потерпали Нікополь, Червоногригорівська, Марганецька і Покровська громади. Понівечені оселя та АЗС.

Над областю знищили 16 ворожих безпілотників.