Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі ворог атакував "кинджалом" і 147 БпЛА

Захисники знешкодили 138 дронів. 

У ніч на 28 травня, починаючи з 18:30, Росія атакувала аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Липецької області) та 147 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Дронами била з окупованого Криму і російських Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили Повітряні сили

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 08:00, ППО збила або подавила 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети «Кинджал» та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", – йдеться в повідомленні. 

Відбиття атаки в ніч на 28 травня
Фото: Повітряні сили
  • Балістикою Росія вдарила по Хмельницькій області.
  • Наслідки атаки дронами є, зокрема, в Одеській області, де ворог атакував будинок та інфраструктуру, і в Полтавській. 
