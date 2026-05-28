Уночі ворог атакував "кинджалом" і 147 БпЛА

У ніч на 28 травня, починаючи з 18:30, Росія атакувала аеробалістичною ракетою “Кинджал” (район пуску – повітряний простір Липецької області) та 147 ударними БпЛА типу Shahed, зокрема реактивними, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів.

Дронами била з окупованого Криму і російських Брянська, Курська, Орла, Міллерова, Приморсько-Ахтарська. Про це повідомили Повітряні сили.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 08:00, ППО збила або подавила 138 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів.

"Зафіксовано влучання аеробалістичної ракети «Кинджал» та 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 6 локаціях", – йдеться в повідомленні.

Фото: Повітряні сили Відбиття атаки в ніч на 28 травня