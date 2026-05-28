​Армія РФ втратила вчора 1 160 солдатів

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1 160 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 261 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.
Про це йдеться у зведенні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб
- танків – 11 956 (+1) од.
- бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.
- артилерійських систем – 42 832 (+42) од.
- РСЗВ – 1 806 (+1) од.
- засоби ППО – 1 397 (+0) од.
- літаків – 436 (+0) од.
- гелікоптерів – 353 (+0) од.
- наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.
- крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
- кораблі / катери – 33 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од.
- спеціальна техніка – 4 227 (+3) од.
Дані уточнюються.