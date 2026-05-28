​Армія РФ втратила вчора 1 160 солдатів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно склали:

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1 160 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 261 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки.

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ склали близько 1 360 110 осіб.

Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies