​Армія РФ втратила вчора 1 160 солдатів

Від початку повномасштабного вторгнення втрати РФ склали близько 1 360 110 осіб.

Фото: Генштаб

Упродовж минулої доби армія РФ втратила 1 160 солдатів, танк, 7 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, РСЗВ, 7 НРК, 261 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн і 3 одиниці спецтехніки. 

Про це йдеться у зведенні Генштабу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.05.26 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1 360 110 (+1 160) осіб 
  • танків – 11 956 (+1) од.
  • бойових броньованих машин – 24 625 (+7) од.
  • артилерійських систем – 42 832 (+42) од.
  • РСЗВ – 1 806 (+1) од.
  • засоби ППО – 1 397 (+0) од.
  • літаків – 436 (+0) од.
  • гелікоптерів – 353 (+0) од.
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 492 (+7) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 314 902 (+1 560) од.
  • крилаті ракети – 4 687 (+0) од.
  • кораблі / катери – 33 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 99 906 (+261) од.
  • спеціальна техніка – 4 227 (+3) од.

Дані уточнюються.

