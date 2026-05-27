У Запоріжжі затримали майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої

У Запоріжжі затримали майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Запорізької обласної прокуратури. 

"Встановлено, що 26 травня близько другої ночі в одному зі спальних районів міста старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди", - йдеться в повідомленні.

 Поліцейського затримали на місці події одразу після повідомлення на лінію 102 небайдужого жителя будинку, розташованого поблизу, який почув крики потерпілої. 

Йому вже повідомили про підозру за зґвалтування 14-річної жительки Запоріжжя. 

"До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події", - зазначили в прокуратурі. 

