До поліції звернувся чоловік, який проживає неподалік і чув крики потерпілої.

У Запоріжжі затримали майора поліції, якого підозрюють у зґвалтуванні неповнолітньої дівчинки.

Про це повідомили у Відділі інформаційної політики Запорізької обласної прокуратури.

"Встановлено, що 26 травня близько другої ночі в одному зі спальних районів міста старший оперуповноважений ГУНП в Запорізькій області, майор поліції вчинив дії сексуального характеру щодо неповнолітньої дитини без її згоди", - йдеться в повідомленні.

Поліцейського затримали на місці події одразу після повідомлення на лінію 102 небайдужого жителя будинку, розташованого поблизу, який почув крики потерпілої.

Йому вже повідомили про підозру за зґвалтування 14-річної жительки Запоріжжя.

"До суду скеровано клопотання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Тривають першочергові слідчі дії. Встановлюються усі обставини події", - зазначили в прокуратурі.