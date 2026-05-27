Зеленський погодив нові далекобійні операції в Росії

Зеленський погодив нові далекобійні удари України вглиб Росії.

Як повідомив Президент у вечірньому зверненні, відповідні питання обговорили на спільній нараді з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським та начальником Генштабу Андрієм Гнатовим.

"Я погодив їм нові наші далекобійні операції – це те, що потрібно, щоб у Росії з’явилось відчуття, що за війну їм доведеться платити своїми втратами", - зазначив Зеленський.

За словами президента, російська нафтова галузь буде й надалі скорочуватись.

"І бачимо, що є ознаки того, що російське політичне керівництво шукає шляхи компенсувати втрати на фронті – у них зараз угруповання окупаційне скоротилося. Вони розсилають так звані мобілізаційні розпорядження в більшій кількості, скликають росіян на так звані військові збори, додають ще інші шляхи, щоб продовжувати цю фактично приховану мобілізацію в більшій кількості", - додав Зеленський.

Він зазначив, що Україна передасть партнерам відповідну інформацію, що тиску на Росію замало.