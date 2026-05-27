Суспільство / Війна

Сили оборони мають успіхи на Запоріжжі та перехоплюють ініціативу, – Волошин

Українські військові поступово посилюють контроль на окремих ділянках.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Силам оборони вдалося повернути раніше втрачені позиції на Олександрівському напрямку та посунути окупантів у районі Степногірська на Оріхівському відрізку фронту.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин, пише "Суспільне".

За його словами, українські військові продовжують активні дії вздовж лінії фронту та поступово посилюють контроль на окремих ділянках.

"На кількох ділянках фронту українські військові ведуть активну оборону та здійснюють контратакувальні дії. Підрозділи Сил оборони України звільняють і повертають під контроль позиції, які були раніше втрачені. Вони діють рішуче та активно, а на окремих напрямках мають певне просування", – зазначив Волошин.

Він також повідомив, що українські бійці намагаються змусити російські війська перейти до оборонних дій замість штурмів.

"Сили оборони України намагаються перехопити тактичну ініціативу не лише на Олександрівському, а й на Оріхівському напрямку – зокрема на ділянці фронту поблизу Степногірська, Приморського та Плавнів. Там українські військові також ведуть активні й успішні дії, відтісняючи окупантів та не даючи їм можливості проводити штурми", – сказав речник.

Окремо Волошин зазначив, що російські підрозділи не мають успіхів у районі Малої Токмачки.

"Окупанти періодично намагаються проводити штурмові дії, щоб наблизитися безпосередньо до населеного пункту та обійти його з кількох напрямків. Однак ці спроби залишаються безуспішними — російські штурмові групи знищуються або відкидаються. Наразі лінія бойового зіткнення проходить приблизно за два-три кілометри від околиць населеного пункту", – повідомив він.

За словами речника Сил оборони Півдня, українські військові утримують контроль над ситуацією та зупинили наступ російських підрозділів на південному напрямку.

"Ми зупинили наступ п'ятої російської армії. І вже декілька тижнів взагалі інші російські з’єднання та угрупування не мають жодних просувань на наших південних напрямках. Ми щодня їх знищуємо", – наголосив Волошин.

